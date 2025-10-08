Primavera interrumpida: pronostican lluvias y fuertes vientos para este fin de semana en la capital

Esta semana la Región Metropolitana ha estado marcada por la presencia de altas temperaturas. Hoy miércoles 8 de octubre, estas alcanzaron los 30°C. Sin embargo, este fin de semana la primavera se verá interrumpida con una brusca baja térmica que traerá lluvias y fuertes vientos a la capital.

Esta semana la capital ha estado marcada por sus temperaturas primaverales. Hoy miércoles 8 de octubre contamos con una máxima de 30°C y para este jueves se estiman 28°C. Sin embargo, desde Meteored pronostican un importante cambio térmico para este fin de semana en la Región Metropolitana que traerá lluvias y fuertes vientos.

La meteoróloga de Meteored, Laura Batista Faz, aseguró a The Clinic que las precipitaciones comenzarán la mañana del sábado 11 de octubre y se extenderá hasta la tarde de ese mismo día. Incluso, “en el sector oriente se espera que haya chubascos”, afirma la meteoróloga.

Esta lluvia vendrá acompañada de una baja térmica, lo que significa que “vamos a sentir ese día un poquito más fresco” de lo normal. En el sector centro y poniente de Santiago la baja de temperatura vendrá acompañada por lloviznas, es decir, una precipitación más leve en comparación al oriente.

Aun así, las lluvias no serán mayores a lo normal. “Estamos hablando de acumulados que no sobrepasarían los 10 milímetros en precordillera, y en el oriente en torno a los 7 milímetros acumulados para el día sábado”, explica la meteoróloga.

Además, se espera que estas precipitaciones sean esporádicas. “No es un sistema frontal que venga cargado o continuo”, asegura. “El acumulado será bajo”, agrega la meteoróloga.

Vientos de hasta 50 km/h en la capital

El pronóstico de Meteored también anticipa la llegada de fuertes vientos a la Región Metropolitana. “Las rachas podrían superar los 60 km/h en sectores cordilleranos, especialmente en San Gabriel y Baños Morales“, estiman.

Además, “hacia el poniente de la capital, los vientos se moverían entre 45 y 50 km/h, generando un ambiente más inestable durante la tarde del sábado”, agrega Meteored.