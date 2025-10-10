Con un laberinto natural: inauguran primer parque urbano situado al interior de un cementerio en Huechuraba

El nuevo espacio de Parque del Recuerdo en Huechuraba combina naturaleza, arte y educación ambiental. Incluye un laberinto vegetal, un bosque de bambú, un apiario y actividades culturales abiertas al público.

El programa “Más Parque de Parque del Recuerdo” estrenará, en la comuna de Huechuraba, el primer parque urbano situado dentro de un parque cementerio en nuestro país. Contará con una serie de presentaciones artísticas y culturales gratuitas para todos sus visitantes.

Se trata de un nuevo lugar de esparcimiento, situado en el sector de la laguna, que contará con un paseo familiar y diversas atracciones. Entre ellas destacan el primer laberinto natural circular de más de 1400 m2, una zona de juegos para niños, una isla con un bosque de bambú junto con pasarelas sobre el agua con distintos hitos interactivos para descubrir los ecosistemas, la flora y fauna del lugar. Así como un hotel para bichos, una bandada de patos de la laguna, esculturas, senderos y el primer apiario instalado en un parque cementerio en Latinoamérica.

A lo anterior, se sumarán las diversas presentaciones que traerá el anfiteatro ubicado en el sector de la Laguna, el cual abrirá sus puertas este sábado 11 de octubre para recibir al reconocido grupo musical infantil Mazapán. En tanto, el 25 de este mes se dará comienzo a la Feria de la Primavera con ASTRORUTA, una organización dedicada a inspirar y educar a niños y jóvenes sobre la astronomía, a través de un Planetario Móvil, talleres y estaciones científicas. También estarán presentes emprendedores de la comuna de Huechuraba y otros artesanos invitados.

“Todas estas actividades son gratuitas y tienen como objetivo invitar a las familias a vivir una experiencia única en ‘La Laguna de Parque del Recuerdo’. Con el propósito de constituirse como un punto de esparcimiento y de encuentro para todos sus visitantes, en torno a la naturaleza, la recreación, el arte y la cultura”, comentó Paulina Jaramillo, Gerente de Asuntos Corporativos de Parque del Recuerdo.

La Laguna de Parque del Recuerdo (Américo Vespucio 555, Huechuraba) está abierta durante todo el año y durante los siguientes meses, contará con más novedades y pasatiempos. Todas estas iniciativas vinculadas al arte, la naturaleza, la cultura y la entretención, se encuentran disponibles a través de las redes sociales del programa Más Parque de Parque del Recuerdo.