La historia oculta del cementerio ruso de Bajos de Mena: es el único de Chile y guarda la memoria de la colonia rusa llegada a país a fines del siglo XIX

En Avenida Eyzaguirre, al comienzo de Bajos de Mena, existe un cementerio ruso: el único de su tipo en Chile. En él se encuentran cerca de 500 sepulturas, aunque con el tiempo cada vez son menos al año. Actualmente se encuentra en remodelación, puesto que en Fiestas Patrias un conductor ebrio chocó contra la fachada y demolió uno de sus muros, pero también se encuentran remodelando su interior.

A quienes acuden a Bajos de Mena, en Puente Alto, los recibe en la entrada por Avenida Eyzaguirre un curioso cementerio ruso, el único que existe en el país.

Construido en 1956, el cementerio ortodoxo, administrado por el círculo ruso, alberga a cerca de 500 personas sepultadas, la mayoría de ellas nacidas a fines del siglo XIX y comienzos del XX.

En medio de robles, se pueden ver ordenadas, casi como si estuviera calculada la simetría, cientos de lápidas mirando al oriente que muestran una cruz ortodoxa, cada una con el nombre, en su mayoría en ruso, de quienes yacen en el lugar.

Son pocas las lápidas que sobresalen: la mayoría tiene el mismo estilo de la cruz ortodoxa blanca sobre ellas, como atisbo de la cultura rusa que los caracteriza por su orden.

(CARLOS RODRÍGUEZ / THE CLINIC)

Vecinos del cementerio dicen que antes “era más bonito” y que “hay poca mantención”

Actualmente, quienes ingresan se pueden encontrar con el cementerio en remodelación, con escombros a costados y trabajadores jardineando. La fachada, además, se encuentra tapada por una puerta de emergencia de madera que deben reconstruir con ladrillo, luego de que en Fiestas Patrias un vehículo con un conductor bajo los efectos del alcohol chocara su frontis.

De todas formas, al interior del cementerio se pueden ver escombros parte de los trabajos que se están haciendo. Y es que se van a plantar robles y rosas, y se va a crear un jardín para hacer el lugar más pintoresco para quienes acuden a él. También se ve una remodelada capilla.

Ello es valorado por quienes venden flores a las afueras del cementerio, puesto que aseguran que en un momento el estado era deplorable: “Ahora han hecho algo, pero era diferente antes. Era más bonito, más árboles, más pinos. Ahora se ha ido cayendo… Hay poca mantención”, cuenta Omar Leiva (72).

(CARLOS RODRÍGUEZ / THE CLINIC)

Cementerio recibe pocas visitas al año, pero es un éxito durante el Día del Patrimonio

El cementerio no se caracteriza por recibir decenas de visitantes. Eso es lo que comentan sus vecinos, pero sobre todo en comparación a quienes visitan a su cementerio vecino: el católico.

Miriam Leiva, por ejemplo, lleva décadas vendiendo flores en las cercanías de los dos cementerios, y cuenta con propiedad que “viene poca gente, excepto obviamente los rusos, cuando tienen sus ceremonias, cuando tienen defunciones, por ejemplo, ahí ellos vienen. Pero del común de la gente no, porque no está siempre abierto, solamente lo abren para el Día del Patrimonio Nacional”.

Principalmente, mencionan desde la administración, esa situación se da porque no es público ni abierto, pero también porque no es tan grande la comunidad rusa en Chile que lo ocupa.

Aún así, abre para el Día del Patrimonio, momento en el que los dueños lo muestran con orgullo.

Llegan a recibir a cientos de personas, comenta León: “Generalmente el sábado del Día del Patrimonio, nosotros abrimos el cementerio para que quienes quieran visitarlo puedan escuchar su historia, las características propias del lugar y también entrar a la historia de los rusos en Chile. Y a la gente le interesa mucho. Viene gente de diversas partes, como por ejemplo de otras comunidades de Santiago y también vecinos nuestros de Bajos de Mena”.

“Es muy interesante conocer a este vecino antiguo, que siempre les ha parecido como interesante, pero que muy pocas veces han podido entrar”, dice.

Administrador dice que “el cementerio desde hace varios años que ha tenido un ritmo lento de sepultaciones”

El administrador, el padre Roberto León, incluso menciona que cada vez tienen menos sepultaciones al año: “El cementerio desde hace varios años que ha tenido un ritmo lento de sepultaciones. Por ejemplo, en este año llevamos dos sepultaciones. Entonces, en un año generalmente tiene entre dos o tres sepultaciones, en los últimos diez años, quizá máximo cuatro sepultaciones”, cuenta.

Ello se debe a varias razones, comenta León. Una de ellas, es que uno de los requisitos para ser sepultado allí es tener descendencia del antiguo Imperio Ruso, el cual existió hasta 1917.

“El cementerio fue creado por la antigua colonia rusa, la cual en una proporción muy importante ya están en el cementerio. Entonces, los hijos de ellos todavía están vivos. Hay que reconocer que no todos ellos pertenecen a nuestra entidad, pero si quisieran sepultarse en el cementerio, todavía están vivos. Y las nuevas generaciones de rusos que han llegado posteriormente a la caída de la Unión Soviética son gente, podríamos decir, joven o adulto joven”, dice el administrador.