El giro inmobiliario de Cencosud: levantará su primer edificio multifamily de 26 pisos y casi 300 departamentos en La Florida 

El proyecto de Cencosud considera una inversión en torno a los US$20 millones, y contempla la construcción de un edificio habitacional en un terreno contiguo a su centro comercial en La Florida.

Cencosud prepara su debut en una nueva área de negocio: el del arriendo de departamentos. Y es que la empresa controlado por la familia Paulmann dará un nuevo paso en su estrategia de reconversión de espacios comerciales con el lanzamiento de su primer proyecto multifamily, en la comuna de La Florida.

En concreto, la compañía activó una iniciativa que contempla la construcción de un edificio habitacional que, de acuerdo a Diario Financiero (DF), contará con 26 pisos, 297 departamentos y cuatro locales comerciales, en un terreno colindante a su centro comercial Florida Center.

“Esta iniciativa marca el ingreso de la Compañía al negocio de renta residencial, consolidando su visión de centros comerciales como espacios de usos mixtos que integran servicios, vivienda, gastronomía y áreas verdes y esparcimiento”, plantea Cencosud en un comunicado.

El proyecto considera una inversión en torno a los US$20 millones, y será financiada y desarrollada íntegramente por Cenco Malls.

Este hito se suma a una serie de novedades que están redefiniendo el centro comercial, entre ellas 2,5 hectáreas de nuevas áreas verdes y un parque, diseñado para el esparcimiento y la vida al aire libre, en conexión con los nuevos espacios del mall.

También una renovada área gastronómica, que estará conectada directamente con el parque, un nuevo centro médico, que ampliará la oferta de salud y bienestar para la comunidad, y Autocity, un espacio dedicado a soluciones de movilidad y servicios automotrices.

“Este proyecto multifamily no solo responde a las nuevas tendencias urbanas, sino que también refuerza el compromiso de Cenco Malls con la innovación y el desarrollo sostenible, transformando Cenco Florida en un verdadero punto de encuentro para la comunidad”, comentan desde Cencosud.