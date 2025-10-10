Fundación de niños TEA sufrió robo de materiales terapéuticos, equipos tecnológicos y efectivo en San Bernardo: “Son elementos fundamentales para el trabajo”

La Fundación TEAdmiro, que trabaja con más de 300 niños del espectro autista en Maipú y San Bernardo, sufrió un robo en su sede en esta última comuna en la madrugada del jueves. A través de las cámaras lograron captar la imagen de uno de los delincuentes y ahora están juntando fondos para recuperar el material perdido.

Una lamentable situación sufrió la Fundación TEAdmiro, organización que denunció el robo en su sede en San Bernardo, en el que se encuentra materiales de alto valor económico. Según constató la fundación, que trabaja con niños TEA y sus familias, el robo se concretó en la mañana de ayer.

“Lamentamos informar a nuestra comunidad que durante la madrugada del jueves 9 de octubre, las instalaciones de nuestra Fundación TEAdmiro en San Bernardo fueron víctimas de un robo. Personas desconocidas sustrajeron equipos tecnológicos, cámaras, tablets, computadores, materiales terapéuticos y dinero en efectivo. Elementos fundamentales para el trabajo diario con más de 300 niños y niñas dentro del espectro autista que atendemos con dedicación y amor”, denunció la organización.

Tras percatarse del hecho presentaron la denuncia, en la que ya están trabajando autoridades. Junto con esto, compartieron imágenes de las cámaras de seguridad en las que se ve el rostro del delincuente que ingresó a la sede.

En sus redes sociales la Fundación TEAdmiro manifestó que “la denuncia correspondiente ya fue realizada ante las autoridades y actualmente se están revisando las imágenes y videos de seguridad que registraron el hecho”.

Junto con esto, señalaron que “sabemos que este tipo de situaciones afectan profundamente nuestro que hacer. Pero también creemos en la fuerza de nuestra comunidad. Les pedimos su apoyo para difundir esta información, aportar cualquier antecedente que pueda ayudar a identificar a los responsables o, si lo desean, colaborar con donaciones que nos permitan reponer parte del material sustraído”.

Ahora, la organización se encuentra juntando fondos para recuperar lo que fue robado y seguir trabajando con las familias y los niños TEA afectados por este hecho.