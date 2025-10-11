El drama de las mascotas abandonadas en la Toma Dignidad de La Florida: “Estamos hablando del orden de 120 perros y 90 gatos”

Tras el último balance entregado por las autoridades respecto al desalojo de la Toma Dignidad -proceso que está a poco de finalizar-, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, dio cuenta de la alarmante situación de más de 200 mascotas abandonadas. "Necesitamos hogares de acogida temporal y también hogares definitivos, para poder entregar en adopción a estos animales", manifestó el jefe comunal.

En horas de la mañana de este sábado, autoridades realizaron un balance respecto al desalojo de la Toma Dignidad. Junto con explicar que el proceso está a poco de finalizar, también alertaron sobre una preocupante situación: el drama de más de 200 mascotas abandonadas.

“Hemos encontrado un número importante de animales menores, animales de compañía, perros y gatos”, comentó el alcalde de La Florida, Daniel Reyes.

En ese contexto, el jefe comunal agradeció la labor que han realizado voluntarios y organizaciones en esta materia, llevando a cabo un trabajo en conjunto con los equipos municipales.

Asimismo, Reyes explicó que “hemos generado un refugio pensando en esos animales. Estamos hablando del orden de 120 perros y casi 90 gatos que han sido rescatados”.

Por lo mismo, el alcalde de La Florida estableció que “ahí tenemos una necesidad inmediata y quisiéramos hacer un llamado también a las personas: necesitamos hogares de acogida temporal y también hogares definitivos, para poder entregar en adopción a estos animales”.

Foto: Agencia Uno

“Estamos trabajando en coordinación con estas organizaciones, pero necesitamos la colaboración de las personas. No solamente quedarnos en la crítica por nuestros teléfonos celulares desde nuestras casas, sino que tal como lo han hecho muchos voluntarios y muchas fundaciones, estar en el lugar, ofrecer hogares de acogida temporal para estos perros y gatos que de manera irresponsable han sido abandonados en este lugar”, complementó.

Desalojo de la Toma Dignidad: casi en un 100 por ciento

El delegado presidencial en la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, sostuvo este sábado que “hemos logrado prácticamente el 100 por ciento del desalojo”. Cabe recordar que este proceso comenzó el jueves.

“Se está realizando la última etapa de demolición -quedan muy pocas viviendas para aquello- y después viene la remoción de escombros”, añadió.

Foto: Agencia Uno

Según el primer catastro, cerca de 630 debieron abandonar el terreno de esta toma ubicada en La Florida, en el límite con Peñalolén, lo que equivale a 194 familias.

De aquel total de familias, al menos 52 se han acogido al subsidio de arriendo ofrecido por las autoridades, por el periodo de un año.