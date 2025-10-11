Lo Barnechea actualiza su plan regulador y permitirá el desarrollo de inversiones inmobiliarias por alrededor de 500 mil metros cuadrados

Esto equivaldría a 120 edificios residenciales de seis pisos, además de 30 de oficinas de ocho pisos, lo que se podría materializar en un plazo de entre cinco a diez años. "Este nuevo plan regulador es un instrumento hecho a escala humana, pensado para proteger lo que hace única a nuestra comuna: su entorno cordillerano, sus valores ambientales y su calidad de vida", estableció al respecto el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri.

Compartir

Luego de un proceso que se extendió por más de cinco años, Lo Barnechea actualizó su plan regulador comunal (PRC). En este nuevo instrumento de planificación urbana se incorporaron nuevas normativas, criterios ambientarles y herramientas tecnológicas como sistemas de información geográfica.

Así, según informa El Mercurio, este nuevo plan regulador de Lo Barnecha permitirá el desarrollo de inversiones inmobiliarias por alrededor de 500 mil metros cuadrados.

Aquello equivaldría a 120 edificios residenciales de seis pisos, además de 30 de oficinas de ocho pisos, lo que se podría materializar en un plazo de entre cinco a diez años.

Al referirse a esta actualización, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, sostuvo que “este nuevo plan regulador es un instrumento hecho a escala humana, pensado para proteger lo que hace única a nuestra comuna: su entorno cordillerano, sus valores ambientales y su calidad de vida”.

“Define con claridad dónde se puede construir y dónde no, acotando el desarrollo inmobiliario a zonas específicas, con normas precisas y respetuosas del medio ambiente”, complementó.

En esta actualización del PRC de Lo Barnechea, se autorizan edificaciones de mayor altura, entre cuatro a ocho pisos, en sectores centrales o con buena accesibilidad, como las avenidas El Rodeo, La Dehesa y José Alcalde Délano.

Hacia la periferia, según comentaron desde la Municipalidad, “se busca consolidar desarrollos controlados de baja densidad, como El Arrayán y Camino a Farellones”. En este caso se mantuvo la altura máxima de dos pisos.

En la línea de atraer más inversión y proyectos para la comuna, desde Lo Barnechea también ponen sobre la mesa la iniciativa que persigue la llegada de la Línea 7 del Metro, con una estación que estaría emplazada en la intersección entre las avenidas La Dehesa con El Rodeo.