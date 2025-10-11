“Mucho más que un holograma” e inspirado en el ABBA Voyage: así será el regreso de Soda Stereo a Chile con Cerati, Zeta y Charly en el escenario

Tras anunciar su retorno a los escenarios en Argentina, la histórica banda trasandina agendó un show en Chile: el 26 de marzo en el Movistar Arena. El fallecido Gustavo Cerati estará "presente" a través del uso de tecnología y mediante una propuesta artística que lo pondrá en escena junto a sus dos compañeros de banda. "No es una película, No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo", fue parte de lo que comunicaron.

Tras dar a conocer su regreso a los escenarios con una serie de conciertos en Argentina, Soda Stereo anunció que volverá a Chile. La histórica banda argentina agendó un concierto para el 26 de marzo en el Movistar Arena.

Se trata de su show llamado “Ecos”, en el que prometen brindar un espectáculo con su formación original, es decir, con Gustavo Cerati en voz y guitarra, Zeta Bosio en bajo y Charly Alberti en batería.

Así, el fallecido Cerati estará “presente” a través del uso de tecnología y mediante una propuesta artística que lo pondrá en escena con sus compañeros de banda.

Al dar algunas pistas sobre este espectáculos, desde Soda Stero explicaron en un comunicado que se integrará una tecnología que va “mucho más que un holograma”.

La revista especializada Rolling Stone entregó más detalles de cómo sería este concierto. Zeta y Charly tocarán en vivo, marcándole la base a un Cerati que pondrá voces y guitarras, a través de registros grabados de giras del grupo entre 1997 y 2007.

No se tratará de un holograma, ni tampoco de inteligencia artificial. Según la citada revista, este regreso de Soda Stereo se inspira en el ABBA Voyage, espectáculo estrenado en 2022 y que se ha llevado a cabo en grandes escenarios mediante el uso de avatares de los históricos integrantes de la banda sueca, más músicos tocando en vivo.

Soda Stereo: “Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real”

Así, en su comunicado sobre lo que será “Ecos”, desde Soda Stereo manifestaron que el espectáculo “no es un tributo ni un homenaje. No es una película, No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo”.

En la misma línea, hicieron el siguiente llamado: “Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado”.

“La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que unió a generaciones enteras a través de sus canciones vuelve a latir más fuerte que nunca. Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre”, remarcaron.