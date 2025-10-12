Familia de Julia Chuñil en la “Marcha por la Resistencia de los Pueblos”: “La asesinaron por el solo hecho de proteger tierras ancestrales”

Familiares de la desaparecida dirigente mapuche encabezaron la marcha que se llevó a cabo este domingo en Santiago. "Hemos recorrido desde Chiloé hasta Arica, que nos ayuden porque esto no puede ser, que haya una desaparición y que no haya justicia", manifestó Pablo San Martín, hijo de Julia Chuñil.

Este domingo se llevó a cabo en el centro de Santiago la denominada “Marcha por la Resistencia de los Pueblos”, manifestación enmarcada en la conmemoración del Día del Encuentro de Dos Mundos.

La citada marcha estuvo encabezada por familiares de la desaparecida dirigente mapuche Julia Chuñil, quien fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024, en un predio de propiedad del empresario Juan Carlos Morstadt.

“Estamos dando esta lucha como hijos, como familia de Julia Chuñil, para que no pase al olvido esta desaparición”, manifestó Pablo San Martín, hijo de la desaparecida activista mapuche, en medio de la manifestación.

“Nosotros allá en el campo buscamos mucho a nuestra madre y no la encontramos, y este informe nos demuestra la tesis que nosotros teníamos desde un principio, que a mi madre la sacaron de allá, que no la vamos a encontrar, a lo mejor”, continuó.

Asimismo, el hijo de Julia Chuñil expresó que “hemos recorrido desde Chiloé hasta Arica, que nos ayuden porque esto no puede ser, que haya una desaparición y que no haya justicia”.

Pablo San Martín, hijo de Julia Chuñil. Foto: Agencia Uno

Quien también tuvo palabras fue Lyssette Sánchez, nieta de Julia Chuñil, quien declaró que “a mi abuela la asesinaron por el solo hecho de proteger tierras ancestrales: un bosque nativo donde hay flora y fauna hermosa, donde hay hierbas medicinales, lo que ella amaba de la tierra”.

“Lamentablemente, mi abuela es víctima del Estado y de los empresarios grandes; empresarios de otros países que, como no pueden hacerlo en sus países, vienen a invadir nuestros territorios”, añadió.

Cabe consignar que la marcha se desplegó por la Alameda, teniendo como punto de inicio la Plaza Benjamín Vicuña, a un costado del Cerro Santa Lucía.

En gran parte de su trayecto, la marcha se desarrolló de forma pacífica, aunque en sectores como la intersección de Alameda con Mac Iver se registraron algunos incidentes, lo que derivó en la intervención de Carabineros.