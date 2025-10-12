De “reconocimiento importante” a “instrumento simbólico del capital global”: las dispares opiniones de Jara y Jadue sobre el Nobel de María Corina Machado 

Mientras la candidata presidencial oficialista calificó el Nobel de la Paz a Machado como "un reconocimiento importante a un país y a un liderazgo, en este caso, de una mujer que se la juega porque hayan cambios", su compañero de partido manifestó una postura crítica. "Es una declaración profundamente política que termina por sepultar el ya discutible prestigio de un premio que ha ido transformándose en instrumento simbólico del capital global", fue parte de lo que planteó el exalcalde de Recoleta.

El reciente Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado ha generado diversas reacciones en nuestro país. Distintos sectores políticos han comentado la decisión que tomó el Comité Noruego al galardonar a la opositora venezolana.

En ese contexto, en el Partido Comunista aparecen opiniones dispares de dos de sus principales referentes: por un lado la candidata presidencial Jeannette Jara y, por otro, el exalcalde de Recoelta Daniel Jadue.

En su reciente entrevista con The Clinic, a Jara se le consultó su opinión sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado. Y en su respuesta habló de un “reconocimiento importante”.

“Creo que es un reconocimiento importante a un país y a un liderazgo, en este caso, de una mujer que se la juega porque hayan cambios y espero que se produzcan prontamente, porque, a diferencia de otros países, la situación venezolana sí impacta en Chile”, declaró.

“Y yo quiero poder reconducir a los que han venido a cometer crímenes y mientras no tengamos relaciones diplomáticas con Venezuela, es bien difícil”, añadió.

Jadue comparó a Machado con Greta Thunberg

Muy distinta fue la postura que mostró Daniel Jadue. A través de una columna en el diario El Siglo, el exalcalde de Recoleta realizó una profunda crítica a la determinación que tomó el Comité Noruego al premiar con el Nobel de la Paz a María Corina Machado.

“Cuando el Comité del Nobel decidió entregar el Nobel de la Paz a María Corina Machado, opto por llamar ‘paz’ a lo que, en el Sur, conocemos como intervención y tutela. Se lo entregó a una persona que por años se ha puesto a disposición de una potencia extranjera para promover un golpe de Estado en su propio país. Alguien que ha llegado a pedir, incluso en foros internacionales, una intervención militar extranjera al Estado Genocida de Israel, y que, en plena devastación de Gaza, defiende a la entidad sionista con la gramática de la ‘autodefensa'”, planteó de entrada Jadue.

Luego, quien fuera el abanderado presidencial del PC en 2021, comparó a María Corina Machado con la activista sueca Greta Thunberg, quien a su juicio sí era merecedora de un premio como el Nobel de la Paz. “Una joven que a diferencia de Machado, ha exigido alto el fuego y fin del genocidio. Y aunque en esta decisión, el Comité ha actuado como un elenco propio del teatro del absurdo, hay que reconocer que la decisión es mucho más que un error de casting: es una declaración profundamente política que termina por sepultar el ya discutible prestigio de un premio que ha ido transformándose en instrumento simbólico del capital global”.

“El Nobel actúa como lo que es: un aparato de hegemonía atlántica que convierte el orden imperial en virtud moral”, complementó.

Jadue insistió en dicho punto y estableció que “la comparación con Greta solo agudiza la fotografía: de un lado, una activista que denuncia las guerras y el colapso climático, dos causas del hambre y el desplazamiento masivo; del otro, una subordinada del imperialismo que pide fuerza exterior y respalda a un Estado que pulveriza hospitales, escuelas y campamentos. Si el Nobel tuvo que elegir, eligió contra la paz”.