Boris Quercia, el director de El Reemplazante y un eterno aliado de Kast: quiénes son los cerebros detrás de las franjas de TV de los candidatos presidenciales

Además del despliegue territorial, los debates y las invitaciones a programas de televisión, los aspirantes a La Moneda concurren paralelamente a sets de grabación y locaciones para preparar el material que dará forma a la narrativa y propuestas de sus candidaturas. La mayoría ha optado por trabajar con directores, guionistas y equipos creativos de reconocida trayectoria, con el objetivo de construir una franja que no solo informe, sino que convenza y movilice al electorado. Según afirman desde los distintos comandos, el foco está puesto en ese público indeciso que aún no tiene claro por quién votará en las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre.

12 de Octubre de 2025

Compartir

Elaborar guiones, realizar pruebas de cámara, definir salidas a terreno y coordinar contactos con distintas figuras políticas. Esas son algunas de las tareas que hoy concentran los comandos presidenciales en la antesala del debut de la franja electoral, previsto para el próximo 17 de octubre.

Para ello, los equipos ya han contratado productoras y directores audiovisuales, quienes tendrán la misión de plasmar en pantalla la narrativa con la que cada candidatura busca conectar con el electorado. Asimismo, han designado encargados internos que lideran este hito comunicacional, considerado por muchos como decisivo de cara a las elecciones presidenciales del 16 de noviembre.

Algunos comandos definieron sus estrategias con anticipación y comenzaron el proceso de grabación hace semanas. Otros, en cambio, aún no han tomado decisiones definitivas y concentran estos días en la producción del grueso de su material para la franja.

Además, los comandos —junto a sus equipos audiovisuales— han buscado rostros tanto dentro como fuera del mundo político para aparecer en la franja televisiva. La estrategia busca ampliar el alcance de sus mensajes y conectar con distintos segmentos del electorado.

De hecho, ya hay figuras que, hasta ahora, no han tenido una participación visible en la campaña, pero que ya han grabado sus escenas para la franja. La reserva de estos nombres forma parte de un diseño calculado.

“El factor sorpresa también es algo que se mide”, comenta un asesor de uno de los comandos opositores, en referencia a las apariciones inesperadas que podrían generar alto impacto mediático en los primeros días de emisión. Y es que según las encuestas, existe al rededor de tres millones de votantes que aún no definen su voto, por lo que la franja electoral podría ser un factor clave en tanto convocar a ese electorado. La fecha se acerca y el Consejo Nacional de Televisión ya sorteó el orden de aparición de los candidatos y el orden será el siguiente: Jeannette Jara, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez- Ominami, Franco Parisi, Eduardo Artés, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y José Antonio Kast. Este orden, sin embargo, rotará diariamente. Franco Parisi. Foto: The Clinic.

Parisi: la llegada de la inteligencia artificial a la franja

El abanderado presidencial del Partido de la Gente (PDG) contará con una triada clave para la elaboración de su franja electoral: Pablo Mantilla, en el área de dirección general, y dos figuras cercanas a Franco Parisi: Giancarlo Barbagelata y Juan Marcelo Valenzuela, quienes se encargarán del diseño político y estratégico del contenido.

Mantilla es director de cine, guionista y creativo audiovisual. Según señala en su perfil de LinkedIn, posee “una trayectoria que cruza el cine, la televisión y la narrativa visual”, con trabajos que incluyen largometrajes, series, cortometrajes y programas de televisión. Su producción más reciente es la película Malas Costumbres, de Zapatilla Films, protagonizada por Rodrigo Pardow, Mariana Loyola y Rodrigo Lisboa.

En el plano político, el contenido será asesorado por Barbagelata y Valenzuela, ambos ingenieros comerciales, con estudios en marketing, y conocidos por su participación en el programa Bad Boys, espacio audiovisual de YouTube en el que compartieron pantalla con Parisi en múltiples ocasiones.

Giancarlo Barbagelata, además, es locutor de Radio Viña del Mar FM y ha sido panelista en el programa Sin Filtros. En sus redes sociales adelantó que “estamos preparando la primera franja política con inteligencia artificial de la historia”, anticipando un enfoque técnico-innovador para el espacio televisivo.

Por su parte, Juan Marcelo Valenzuela es uno de los fundadores del PDG y tiene una fuerte presencia en redes sociales, donde produce contenido promoviendo su candidatura a diputado por el Distrito 7, en la Región de Valparaíso. En 2024, intentó competir por la alcaldía de Valparaíso, obteniendo el cuarto lugar con más de 31 mil votos.

Jeannette Jara. Foto: The Clinic.

Jara y el director de El Reemplazante

La abanderada presidencial del oficialismo y de la Democracia Cristiana definió a comienzos del mes pasado quién liderará la elaboración de su franja electoral: el encargado será Nicolás Acuña, reconocido director y productor audiovisual.

El Reemplazante, Cárcel de Mujeres, Los Archivos del Cardenal, Los Mil Días de Allende y Algo Habrán Hecho son algunas de las producciones que ha dirigido Acuña. Además, está al mando de la compañía Promocine, donde ha trabajado en distintos proyectos junto a Pablo Paredes, actual director de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno y responsable de la franja presidencial de Gabriel Boric.

Uno de los principales desafíos de Acuña será plasmar un relato transversal que permita a Jeannette Jara ampliar su electorado más allá del 30% de apoyo que actualmente le atribuyen las encuestas. La idea del comando, es que Acuña logre es destacar aspectos de su trayectoria de vida y su capacidad de concretar políticas públicas

Si bien Acuña aporta una sólida trayectoria en dirección y narrativa audiovisual, el comando de campaña le entregará el respaldo y la conducción política del proyecto. Por un lado, participará el líder del comité estratégico, Darío Quiroga, y por otro, la jefa del área de comunicaciones de la campaña, Susana González, exjefa de gabinete de la vocera Camila Vallejo.

En el comando de Jeannette Jara, las grabaciones para la franja electoral comenzaron hace semanas, incluyendo tanto a personajes políticos como representantes de los partidos que respaldan su candidatura.

Uno de los primeros en participar fue el alcalde de Renca, Claudio Castro, quien grabó su aparición en apoyo a la abanderada. A lo largo de los últimos días, también se sumaron figuras del Partido Socialista, el pasado viernes miembros del Partido Radical, y el sábado, rostros ligados a Acción Humanista.

Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, también aparecerá en la franja.

Johannes Kaiser. Foto: The Clinic.

Johannes Kaiser se apega a la Agencia Plux

El abanderado presidencial del Partido Nacional Libertario no ha introducido grandes modificaciones en su estrategia audiovisual de campaña. Según informaron desde su comando, la Agencia Plux continúa siendo la responsable de la producción audiovisual en todas sus líneas, incluyendo tanto contenido para televisión como para plataformas digitales.

Pese a su rol central, la agencia mantiene un bajo perfil público. Su sitio web aún se encuentra en construcción y no ofrece referencias concretas sobre trabajos anteriores. Solo presenta un formulario de contacto y una declaración de principios que enfatiza su enfoque estratégico y tecnológico:

“Somos una agencia dedicada a elevar el estándar del marketing político, fusionando estrategia, creatividad y las últimas tecnologías. Respaldados por éxitos recientes comprobados, nos destacamos en el ámbito de las comunicaciones políticas, enfrentando con eficacia los desafíos emergentes tanto a nivel nacional como global”.

Desde el entorno del candidato afirman que la elección de Plux responde a una estrategia centrada en la eficiencia técnica y manejo digital, buscando posicionar al candidato más por su mensaje que por figuras públicas que lo apoyen.

Quienes lideran la Agencia Plux —encargada de la producción audiovisual de la campaña del Partido Nacional Libertario— son Diego Hernández y Marcelo Larroulet, ambos con trayectoria en marketing político y comunicación estratégica. De hecho. ambos hicieron la campaña de Kaiser al parlamento y son los encargados políticos de la franja electoral.

Diego Hernández es ingeniero comercial y magíster en Marketing de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de contar con un diplomado en branding y design thinking. En el ámbito profesional, suma más de 10 años de experiencia en gestión de marcas, negocios en retail, servicios financieros, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.

En el plano político, fue jefe de campaña del republicano Luis Silva en sus tres campañas electorales, incluida la del Consejo Constitucional, donde Silva obtuvo más de 700 mil votos en la Región Metropolitana, convirtiéndose en el consejero más votado a nivel nacional.

Por su parte, Marcelo Larroulet tiene un perfil más ligado a la producción creativa y audiovisual. Con más de una década de experiencia, ha trabajado en canales de televisión y empresas vinculadas al desarrollo de piezas audiovisuales, desde su conceptualización hasta su ejecución final.

Es especialista en la creación de gráficas online, motion graphics y contenido para redes sociales y canales de YouTube, y ha trabajado para marcas como Score, Kitchen Center, Cells for Cells, Orica, Viña El Origen, Viña Ochagavía, Pernostock, Más que un regalo, Norvanive y Dell’Oro Abogados.

Además, ha participado como director de arte en campañas políticas de diversas figuras del sector de derecha, como el mismo Kaiser y Silva, confeccionando material gráfico para diferentes candidaturas a lo largo de su carrera.

José Antonio Kast. Foto: The Clinic.

José Antonio Kast: “El Yeti” y Adiel Ayala

El creativo de la franja del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, es el periodista Felipe Costabal, conocido como “el Yeti”, quien se integró al equipo en marzo como encargado creativo de la campaña. Desde entonces, ha tomado decisiones clave respecto al enfoque narrativo y el modelamiento de los contenidos para redes sociales.

Uno de los gestos que llevó su sello fue la intervención de Kast durante el debate de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), donde el abanderado llegó al escenario con una pelota de fútbol en la mano. En plena intervención, la alzó y exclamó: “La pelota está trabada. No hay economía ni inversión porque no se supo tratar la ideología”. Desde el comando explican que este tipo de actos busca conectar con un electorado menos politizado, apelando a símbolos y metáforas simples pero efectivas.

Costabal cuenta con experiencia tanto en política como en medios. Fue asesor de campaña de Luis Silva durante su candidatura al Consejo Constitucional, y en televisión ha trabajado como colaborador creativo en Chilevisión, miembro de la productora Endemol, y periodista en el programa juvenil Calle 7 de TVN.

También posee formación en dirección audiovisual, adquirida durante su paso por España, donde fue ayudante de producción de la película Lope, una obra centrada en la vida del dramaturgo español Lope de Vega.

A su regreso a Chile, lideró el diseño de un canal de televisión institucional para Duoc UC. Más adelante, dio un giro hacia el mundo comercial: fue director creativo de Start-Up Chile, programa de Corfo, donde estuvo a cargo de la gestión audiovisual y de campañas. Hasta 2013, se desempeñó como subgerente de marketing y comunicaciones, y posteriormente trabajó durante cinco años en la empresa de marketing CEI Negocios, hoy conocida como MarTech.

En todo caso, el director y encargado de la franja es el maipucino Adiel Ayala, quien trabaja junto a Kast desde 2017. Ayala lidera la empresa de marketing Ideamente y ha sido parte de la agencia Loika. Además, ha estado a cargo de des documentales que ha realizado el partido.

Eduardo Artés. Foto: The Clinic.

Artés y la franja de los “ilustres desconocidos”

El candidato presidencial Eduardo Artés, a diferencia de sus contendores, no recurrió a productores de renombre en la industria audiovisual para la realización de su franja electoral.

Según miembros de su equipo, quienes están a cargo de la producción participan de manera voluntaria, aunque no por ello ajenos al mundo audiovisual. Afirman que varios de ellos tienen amplia experiencia en producción de vídeos, programas de televisión e incluso cine, pero prefieren no dar nombres.

“Son ilustres desconocidos”, comenta una persona del comando de Artés, quien agrega que el equipo no opera con una estructura jerárquica tradicional, sino que trabaja de forma horizontal y colaborativa. También descartan la participación de personajes famosos o figuras públicas reconocidas en el proceso de producción.

Aunque las grabaciones ya comenzaron, los libretos, el desarrollo narrativo y la recopilación de materiales aún están en proceso. Desde el equipo aseguran que, si bien no hay nombres públicos liderando la franja, sí se contempla la aparición de algunos invitados reconocidos en cámara, en momentos específicos del contenido.

Evelyn Matthei. Foto: The Clinic.

Matthei de la mano de los hermanors Zegers

En agosto se confirmó la llegada de los hermanos Sebastián y Cristóbal Zegers al comando de Evelyn Matthei, quienes asumieron la responsabilidad de producir la franja electoral tras la renuncia de Daniel Pérez Pallares. Este último dejó el equipo por diferencias políticas.

“Lamentablemente el piñerismo se tomó la campaña”, declaró tras su salida en conversación con The Clinic.

La nueva apuesta recayó en los Zegers, conocidos por ser los autores del video “Yo no aprobé para esto”, difundido durante la campaña del plebiscito de salida del primer proceso constitucional. La pieza audiovisual, aunque generó un alto número de reproducciones, fue también objeto de controversia por incluir relatos actuados y guionizados, lo que provocó críticas por su estilo dramático y tono político.

No obstante, los hermanos ya tenían trayectoria previa en el mundo publicitario. A través de su agencia Leche 2, han desarrollado campañas para marcas como Redcompra, Techo, Conace, La Tercera y P&G. Además, han producido piezas para Uber, con figuras como Marcelo Ríos y Nicolás Massú, y para Paris, con la participación de Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian-Jenner.

Con la incorporación de los Zegers, el comando de Matthei espera que la carga narrativa de la franja tenga un impacto también emocional, algo que ha caracterizado a la dupla de los hermanos.

Harold Mayne-Nichols. Foto: The Clinic.

Mayne-Nicholls: Los 80 y un perfil poco polémico

El candidato independiente Harold Mayne-Nicholls ha optado por mantener un perfil bajo en la confrontación política y planea trasladar esa misma línea editorial a su franja electoral televisiva.

Fue el propio ex presidente de la ANFP quien entregó detalles sobre el tono y contenido de su franja en una entrevista a finales de septiembre:

“Esperamos hacer una buena franja, algo que le guste a la gente, una cosa distinta”.

En esa línea, Mayne-Nicholls subrayó que el objetivo será “captar la atención de la gente, no tanto por ir contra el sistema, sino a favor del sistema”, agregando que su mensaje se centrará en mostrar cómo se puede construir algo mejor desde las herramientas existentes, sin necesidad de atacar a otros candidatos ni sus posturas.

“Eso es lo que sentimos en la calle, que es lo que la comunidad está esperando”, comentó, reafirmando que no incluirán en su franja temas agresivos ni descalificaciones personales.

Para concretar esta propuesta, el equipo de Mayne-Nicholls fichó a dos nombres destacados del audiovisual chileno: Boris Quercia y Alberto Gesswein. Ambos tienen una larga trayectoria en cine y televisión, y son ampliamente reconocidos por su trabajo conjunto en la aclamada serie Los 80.

De hecho, el propio candidato adelantó que buscarán rememorar parte del espíritu de esa serie, que retrató la vida cotidiana en Chile durante la dictadura con un enfoque humano y emocional.

Boris Quercia, además de dirigir Los 80, ha sido guionista y director de películas como Sexo con amor, El rey de los huevones y el reciente largometraje “Me rompiste el corazón: el amor de Roberto Parra y la Negra Ester”, que actualmente está en cartelera y llevó por primera vez a la pantalla grande la historia de la Negra Ester.

Alberto Gesswein, por su parte, es un productor con una sólida trayectoria. Estuvo durante más de cinco años a cargo de la Dirección General del Área de Ficción de Canal 13, donde lideró proyectos como Secretos en el Jardín, Soltera Otra Vez, Mamá Mechona, Valió la pena, Las Vegas y la serie histórica Héroes.

Marco Enríquez-Ominami

Tras ser consultados por The Clinic, el equipo del candidato Marco Enríquez-Ominami optó por no participar del reportaje y no entregar información respecto a quién está detrás de su franja electoral.