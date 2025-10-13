La Marcela Cubillos de izquierda ahora es Marcela Hevia: excandidata a alcaldesa de Las Condes se cambió el apellido para postular al Congreso

Marcela Cubillos Hevia se hizo conocida en la campaña por la alcaldía de Las Condes del año pasado cuando en papeleta también se encontraba la exministra Marcela Cubillos Sigall. La primera volverá a competir esta vez por un escaño en la Cámara de Diputados, aunque para ello optó por voltear sus apellidos, de manera de que no se le confunda con la exconvencional de derecha. "Ahora queda claro que lo mío es la transparencia y no los privilegios", explica la carta oficialista,

Compartir

“Marcela Cubillos Hevia (la buena) busca llevar nuestro proyecto popular, feminista, ecologista y radicalmente democrático a la comuna de Las Condes”. Así es como se presentaba hace poco más de un año a Marcela Cubillos Hevia, entonces candidata a la alcaldía de Las Condes que contó con el apoyo del Partido Humanista. Ella misma se describía como “la buena” en razón de que para esa elección compitió contra la exministra Marcela Cubillos Sigall, quien, pese a ser independiente, era la carta al municipio que apoyó Chile Vamos y el Partido Republicano.

Para los próximos comicios de noviembre, Cubillos Hevia será candidata a diputada por el distrito 11. Y aunque para tal elección no se encontrará en la papeleta con ninguna candidata homónima, en los últimos meses la candidata —ahora como independiente en cupo del Partido Liberal— tomó una decisión: cambiar su nombre a través de un intercambio entre su apellido paterno y materno.

Así da cuenta su certificado de nacimiento al que accedió The Clinic, en donde Marcela Cubillos Hevia ya no figura con ese nombre en el Registro Civil, sino con el de Marcela Andrea Hevia Cubillos, priorizando el apellido de su madre (María Eugenia Hevia) en desmedro del de su padre (Tirzo Cubillos).

Al momento de ser inscrita como candidata por el pacto Unidad por Chile (del oficialismo más la Democracia Cristiana), Marcela Hevia Cubillos ya figuraba con ese nombre. Además, en la propaganda política que ha difundido el Partido Liberal se precisa explícitamente que Marcela Hevia Cubillos era Marcela Cubillos Hevia.

“Marcela Hevia Cubillos “La Buena” (ex Marcela Cubillos Hevia) vuelve con más fuerza. Candidata histórica del distrito 11, hoy va por su revancha tras la última municipal. Feminista, defensora del medioambiente y de los derechos de los animales, con sólida preparación en gestión pública, llega con una mirada renovada y el mismo compromiso de siempre: construir un futuro más justo, verde e inclusivo para nuestras comunidades”, dice una publicación que compartió la tienda política en agosto de este año, tras la inscripción de su candidatura.

Marcela Hevia Cubillos: “Ahora nadie me confunde con sueldos millonarios”

Tras ser consultada por The Clinic, la candidata a diputada por el distrito 11 afirmó que con el cambio de sus apellidos en otro orden “queda claro que lo mío es la transparencia y no los privilegios”.

“El cambio de nombre me vino bien: ahora nadie me confunde con sueldos millonarios o viejas rencillas políticas”, añadió, en relación al episodio que tuvo Marcela Cubillos Sigall en septiembre de 2024, cuando se dio a conocer su sueldo como docente en la Universidad San Sebastián, el que era superior a los $17 millones.

La revelación provocó una reacción en el sector público, con solicitudes desde la Subsecretaría de Educación Superior a las casas de estudios para que hicieran saber las remuneraciones de sus plantas académicas, respuestas que fueron difundidas por este medio.

No obstante, en septiembre de 2024, antes de que estallara el caso universitario, en la entonces oposición veían como una estrategia política el hecho de que hubiera una candidata con el mismo nombre que la ex UDI, en vista de que Cubillos Sigall era vista como la favorita para quedarse con el sillón municipal de Las Condes.

En esa elección Cubillos Sigall perdió por menos de 2 mil votos ante la actual alcaldesa Catalina San Martín. La primera obtuvo 75.714 respaldos, versus los 77.560 de San Martín. Cubillos Hevia en esa elección cosechó 11.925 votos.

Con el cambio de nombre, “la diferencia ya no está solo en el proyecto político. Yo elijo la independencia, no la polémica fácil”, sostuvo Marcela Hevia Cubillos.

Además, ahondó en por qué tomó la decisión de alternar sus apellidos: “Fue una decisión a raíz de la política y no de lo familiar, porque amo mucho a mi papá. Mi madre estaba muy contenta, pero lo hice por razones políticas”.

“Se daba mucho a pensar desde la gente de la derecha que esto era como un aprovechamiento en las elecciones pasadas. Les doy el favor de que Marcela Cubillos Sigall partió mucho antes. Pero quise salirme de la polémica porque estoy en mi cuarta elección. Y la verdad es que necesitaba despegarme un poco del nombre, era una mala coincidencia”, relató.

Además, señaló que su elector es “muy distinto al de ella, y muchos, al asociarme con ella, les tenía que explicar que no era de derecha”. Por otro lado, mencionó que no creyó que la coincidencia de nombres generara una confusión que afectara a los electores el año pasado. “Nunca existió un deseo de confundir a nadie en mis campañas anteriores”, sostuvo.

“Se daba mucho el chiste de ‘ay, usted es la de los 17 millones’. Era parte de lo gracioso. Cuando me veían la cara ya obviamente sabían que no era ella, pero me gustó poder alejarme de esas cosas que la rodean. Así que elegí mi independencia y no esta polémica fácil que ‘se daba con ella’. Simplemente me quise alejar de la polémica y poder dedicarle mi tiempo total al proyecto que estoy presentando”, concluyó.