Los mensajes de republicanos a Chile Vamos para frenar escalada de tensión entre Kast y Matthei ante riesgo de conflicto en plena segunda vuelta

Los republicanos han transmitido que se debe evitar generar heridas que no se puedan sanar durante el balotaje en el que se prevé que la oposición enfrente a Jeannette Jara. En la colectividad, sin embargo, existe molestia por la "ola de críticas" recibidas desde el conglomerado en las últimas semanas y aseguran que han hecho gestos para generar unidad entre las derechas.

Con preocupación han mirado al interior del Partido Republicano la escalada de tensión entre la colectividad y Chile Vamos en los últimos días, en medio de las crecientes críticas de la candidata presidencial de la coalición, Evelyn Matthei (UDI), hacia el abanderado José Antonio Kast.

Si bien en el conglomerado se había buscado en las últimas semanas salir a diferenciarse a través de las propuestas, la exalcaldesa ha sostenido declaraciones que han encendido el ambiente al interior de las “derechas”. La semana pasada, por ejemplo, Matthei dijo que un eventual gobierno de Kast podría “correr los límites” y significar un retroceso en los derechos de las mujeres.

A ello se ha sumado que Matthei ha evitado en distintas entrevistas manifestar un apoyo al republicano en caso de que ella no pase a la segunda vuelta, algo que incluso ha incomodado a miembros de Chile Vamos. “Si José Antonio Kast dijo hace bastante tiempo que apoyaría a Matthei en segunda vuelta, yo no veo nada de malo en que Matthei diga que apoyará a Kast en segunda vuelta si es que el pasa. No entiendo por qué no lo ha dicho, no creo que le quite votos”, sostuvo la senadora RN Paulina Núñez en una entrevista con The Clinic.

En Chile Vamos, de todos modos, recalcan que los principales líderes del sector no han dudado en manifestar un apoyo a Kast en caso de que él pase el balotaje.

De parte los republicanos, en tanto, fue Cristián Valenzuela, el principal asesor estratégico de Kast, quien pateó el avispero tras una columna de su autoría en La Tercera titulada “Parásitos”. En el texto, el abogado denunció la existencia de “parásitos” al interior del Estado que, dijo, “se reparten el botín”, entre asesores, operadores y consultorías. Allí incluyó a quienes a quienes trabajaron en los gobiernos de la ex-Concertación y del expresidente Sebastián Piñera.

“Decirle a los republicanos: basta ya de este nivel de ataques, que está tratando de parásito a todos. Realmente no resulta conducente desde ningún punto de vista”, respondió esta mañana el presidente de RN, Rodrigo Galilea, en entrevista con Radio Infinita.

Por su parte, la diputada RN Ximena Ossandón -integrante del comando de Matthei- señaló: “Partimos como derechita cobarde y ahora, para coronarlo, somos parásitos. Yo nunca había visto una forma tan curiosa de llamar a la unidad a los que el día de mañana podrían aportarte, trabajar contigo, ser parte de tu elección, se considere parásitos”.

Ossandón incluso cuestionó directamente al principal asesor de José Antonio Kast. “Que yo sepa, no le conozco ningún trabajo que sea fuera del Estado“, dijo.

Evitar heridas difíciles de sanar en segunda vuelta

En ese marco, al interior del Partido Republicano aseguran que en las últimas horas han enviado recados a miembros de Chile Vamos solicitando frenar la escalada de tensión. En la colectividad señalan que existe preocupación por evitar que se generen heridas que sean “muy difíciles de sanar” de cara a una eventual segunda vuelta en la que la contendora de la oposición sea Jeannette Jara.

Entre miembros republicanos sostienen que si es Kast quien pase a segunda vuelta, es esencial que esta vez, a diferencia de 2021, la oposición -incluyendo a los partidos de Chile Vamos- se vea cuadrada con Kast. Como mal antecedente se menciona que en la elección pasada el candidato de esa coalición, Sebastián Sichel, se tomó unos días para respaldar al republicano y además solicitó adherir a una serie de compromisos.

En ese marco, miembros de la colectividad señalan que se le ha transmitido a Chile Vamos que la columna de Valenzuela tuvo como intención exponer la problemática del “abuso del Estado” y fortalecer el empleo público, algo que el candidato presidencial reforzó hoy mediante una actividad en la sede de su partido.

De hecho, en ese encuentro, Kast recordó que muchos miembros del Partido Republicano trabajaron en los gobiernos de Sebastián Piñera y que, sin embargo, no se sentían identificados con la crítica.

“Cada uno se siente identificado si es que dice, bueno, ‘me siento identificado con lo que dice’. Acá también hay mucha gente que trabajó en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Alguno se siente identificado? Ninguno, porque ninguno llegó ahí por ser pariente de, amigo de… Llegaron por mérito”, sostuvo el republicano.

En la misma línea, en la colectividad recuerdan que el exdiputado ha realizado gestos en los últimos días al resto de los abanderados de oposición. Ponen como ejemplo que la semana pasada en una actividad en Arica pidió un aplauso para los otros contendores del sector y ratificó su compromiso de apoyarlos en caso de que él no pase al balotaje.

Molestia por “permanentes críticas”

Así, en la tienda también han manifestado a miembros de Chile Vamos que en las últimas semanas la crítica en contra de Kast ha sido permanente. Mencionan el caso por la supuesta “red de bots” para atacar las candidaturas de Matthei y Jara, por las cuales Kast debió volver a referirse el viernes pasado. “Pucha, pucha, lo siento. Esto no puede suceder’. Con esa claridad, con más claridad, porque yo claramente uso las redes sociales de buena manera”, dijo ese día en Radio Pauta.

Tampoco cayó bien al interior de los republicanos que el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) reconociera que en el comando de Matthei -del cual él forma parte- había personas que no estarían dispuestas a votar por Kast en segunda vuelta, algo que también transparentó días atrás el timonel de esa tienda, Juan Manuel Santa Cruz.

Las otras críticas que ha recibido la candidatura de Kast han estado relacionadas a su propuesta de realizar un recorte fiscal US$6 mil millones. “Por qué no optar por diferenciarte de manera positiva en vez de pegar para acá”, dice un republicano.

La tensión entre ambos bloques ha generado inquietud también dentro de Chile Vamos, donde algunos de sus dirigentes se han distanciado de la idea de apuntar contra Kast. Así lo manifestó el exministro Claudio Alvarado en una columna en Ex-Ante. “Deslegitimar a Kast con argumentos de la izquierda solo fractura a nuestro sector”, dijo.

A él se sumó el excanciller Roberto Ampuero, quien en una columna en El Mercurio de Valparaíso titulada “¿Una derecha suicida?” calificó como un error electoral las críticas de Matthei y expuso que la oposición arriesga proyectar “una imagen de una derecha feble, confusa e incapaz de ordenarse como oposición”.