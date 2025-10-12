Con Mary Valencia otra vez como figura y estirando su increíble récord de victorias: Colo Colo se instala en semifinales de la Libertadores Femenina 

Las dirigidas por Tatiele Silveira derrotaron por 1-0 este domingo a Libertad de Paraguay, avanzando a la fase de cuatro mejores del certamen que se están jugando en Buenos Aires. Las albas ya acumulan 36 victorias consecutivas contando todas las competencias.

El equipo femenino de Colo Colo sigue imparable. Esta domingo las albas, comandadas por la entrenadora brasileña Tatiele Silveira, se impusieron por 1-0 sobre Libertad de Paraguay y clasificaron a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2025.

El equipo nacional consiguió esta victoria gracias al tanto de Mary Valencia, quien a los 60 minutos conectó con un certero cabezazo un preciso centro de Michelle Acevedo.

De dicha manera, Valencia nuevamente se alzó como la gran figura en Colo Colo. La seleccionada nacional ha sido clave en esta campaña internacional de las albas, matriculándose con cinco tantos.

En la tabla de anotadoras de la Libertadores 2025, Mary Valencia se ubica en el segundo lugar, solo por detrás de la brasileña Gabi Zanotti de Corinthians.

En semifinales, Colo Colo enfrentará al equipo que resulte vencedor del cruce entre Deportivo Cali y Sao Paulo. Las chilenas ya vencieron a este último elenco en esta Libertadores (1-0 en fase de grupos).

Cabe consignar que la otra semifinal la jugarán dos cuadros brasileños: Corinthians y Ferroviária.

El increíble récord de victorias de Colo Colo femenino

Con este triunfo sobre Libertad de Paraguay, Colo Colo femenino acumula 36 victorias consecutivas contando todos las competencias.

En lo que va de 2025, Colo Colo femenino lleva 26 partidos jugados por el torneo nacional y en todos ellos ha resultado vencedor.

Mientras que en lo que va de Copa Libertadores 2025, certamen que se desarrolla en Buenos Aires, el registro es cuatro partidos jugados e igual cantidad de triunfos.

“Ganar partidos aumenta la confianza, la motivación. Muy felices por ese pequeño logro de terminar la fase regular con 26 partidos jugados y 26 ganados. Nos motiva a más. A nosotros nos fortalece para ir a esa competencia (Copa Libertadores) y probar ese nivel”, declaró la entrenadora Tatiele Silveira a El Gerente, podcast de The Clinic, en la previa del segundo partido de las albas por la presente Libertadores.

“Tenemos un plantel muy calificado, con grandes jugadoras. Sabemos el nivel de exigencia de la copa”, añadió.