El homenaje del New York Times a Violeta Parra por un obituario que nunca existió: “La ‘genia’ artista folclórica que redefinió la música latinoamericana”

El diario estadounidense incluyó a la cantautora chilena en su serie “Overlooked”, donde recupera las historias de figuras que no recibieron un obituario en su momento. El texto destaca su influencia en la Nueva Canción Chilena, su rebeldía artística y el impacto universal de obras como “Gracias a la vida” y “El gavilán”.

El New York Times reconoció a Violeta Parra en su edición especial “Overlooked”, una serie de obituarios dedicada a figuras destacadas que, en su momento, no fueron reconocidas por el propio medio.

El artículo, titulado “Ya no será ignorada: Violeta Parra, la ‘genia’ artista folclórica que redefinió la música latinoamericana”, destaca que la “rebeldía” que impulsó su carrera terminaría transformando la música folclórica de todo el continente.

La publicación comienza recordando que, a los siete años, la cantante encontró un objeto que su padre intentaba ocultarle: la guitarra que se guardaba bajo llave. Un relato extraído de una entrevista que Parra concedió a la revista chilena Écran.

“Las composiciones de Parra, arraigadas en las rimas y ritmos tradicionales chilenos, se convirtieron en himnos que trascendieron las fronteras culturales y nacionales”, señala el obituario del New York Times.

De Gracias a la Vida a El Gavilán

En línea con su legado, el medio destaca “Gracias a la vida” como su canción más icónica, una obra que ha sido versionada por artistas como Jennifer Lopez, Shakira y Arcade Fire, entre otros.

El artículo también la reconoce como la madre de la Nueva Canción Chilena, un movimiento de música folclórica política sudamericana. Sin embargo, el texto subraya que sus composiciones fueron mucho más allá del folclore tradicional.

Además de “Gracias a la vida”, la publicación resalta “El gavilán”, pieza que le valió comparaciones con Stravinsky y Beethoven. “La obra, que se extiende por más de diez minutos, superpone desgarradores gritos vocales sobre acordes de guitarra austeros y abruptos cambios rítmicos”, escribe el medio.

El artículo concluye destacando que Violeta Parra no se basaba en fórmulas comerciales ni en estribillos pegadizos. Era capaz de componer canciones con un solo acorde, como lo demuestran temas como “Arriba quemando el sol” y “Volver a los 17”.

El obituario también recuerda su suicidio el 5 de febrero de 1967, cuando la folclorista se disparó, poniendo fin a su vida. Además, destaca que hoy, en Santiago, su rostro aparece en murales y sus canciones se enseñan en los colegios, dejando en claro que su legado aún vive.