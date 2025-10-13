Volvo EX30 Cross Country: potencia contenida y eficiencia en la ruta a Portillo

En una exigente ruta de montaña entre Vitacura y el Hotel Portillo, el Volvo EX30 Cross Country mostró su dualidad: una aceleración fulminante limitada por software en nombre de la seguridad y una notable eficiencia regenerativa en descenso, aunque con un interior más estrecho y una interfaz poco práctica en marcha.

Desde el momento en que arrancamos en el concesionario Volvo en Vitacura, quedó clara la tensión entre la promesa de prestaciones puras y las decisiones de restricción que acompañan a este vehículo. En nuestra prueba de manejo Volvo EX30 Cross Country, la expectativa era alta: una variante de espíritu aventurero del compacto eléctrico sueco, lista para trazar la ruta entre Santiago y el Hotel Portillo, cerca de la frontera con Argentina.

La carrocería con estética “Cross Country” incorpora mayor despeje y detalles off-road le dan al EX30 una presencia distinta frente a la versión estándar. En la versión Cross Country, la propulsión es provista por dos electromotores, uno en el eje delantero y otro en el trasero, que juntos entregan una potencia máxima de 315 kW (428 CV) y un par motor combinado de 543 Nm.

Este arreglo permite al EX30 alcanzar los 100 km/h en solo 3,6 segundos, según Volvo. No obstante, en pruebas se han registrado tiempos incluso más agresivos, cercanos a los 2 segundos en arranques extremos, pero Volvo restringe ese rendimiento por software por razones de seguridad. Esa limitación autoimpuesta es coherente con la tradición de la marca de priorizar la seguridad incluso en sus variantes más deportivas.

La sensación al acelerar desde el semáforo es contundente: el empuje se siente inmediato, brusco si no se dosifica. La limitada resistencia al deslizamiento y la electrónica de control evitan patinajes abruptos. En el modo “Sport” se palpa la vivacidad del auto, aunque el chasis (relativamente corto y alto) exige cierta prudencia en curvas más agresivas.

Diseño, ergonomía y usabilidad interior

La cabina del EX30 Cross Country mantiene el enfoque minimalista nórdico del modelo base, con un solo display central para el control absoluto de funciones (clima, multimedia, ajustes del vehículo). Este enfoque ha sido criticado en diversas revisiones: mover los espejos externos, activar el encendido automático de las luces u otras funciones exigen navegar por múltiples menús de esa única pantalla, lo que puede resultar engorroso mientras se conduce.

Otro punto crítico observado durante nuestra ruta es la holgura para los pasajeros traseros: el habitáculo queda muy justo en las plazas traseras, especialmente para adultos de contextura media o mayor. En nuestra prueba con carga ligera, el espacio de rodillas y la altura para la cabeza resultaron justos: no desagradable, pero incómodo en trayectos prolongados por tramos de montaña.

El acceso y egreso son razonables gracias al mayor despeje de la versión Cross Country, pero no exentos de esfuerzo para pasajeros adultos en las plazas traseras.

Ruta: de Vitacura al Hotel Portillo — convivencia entre montaña y eficiencia

La ruta elegida partió desde Vitacura, ascendiendo por carretera interurbana hacia la cordillera, hasta llegar al Hotel Portillo, ubicado a escasa distancia de la frontera con Argentina. El trayecto combina tramos de subida constante, curvas muchas veces cerradas y segmentos de tránsito moderado y poca pendiente en zonas intermedias.

Durante el ascenso, la recuperación de energía en las bajadas es más notoria que en un trayecto plano. El sistema regenerativo permite que, en curvas y pendientes descendentes, se recupere suficiente energía para compensar consumos en el tramo de subida previa. Así, en el tramo final el sistema proyectaba más kilómetros restantes, pese a la caída porcentual de carga.

Durante el retorno, en descenso, con la batería cargada al 100 %, el sistema indicaba una autonomía estimada de 397 km. En condiciones reales, luego de descender unas decenas de kilómetros de bajada (con frenado regenerativo activo), la batería bajó a un 94 %, pero curiosamente la autonomía estimada se elevó por sobre los 400 km. Esa anomalía es propia de los sistemas de estimación energética que ajustan cálculos en tiempo real: el sistema incorporó la regeneración y la eficiencia del descenso, extendiendo la autonomía proyectada.

Un aspecto destacado: la estabilidad en el manejo es notable. A pesar del despeje extra y su carrocería más “off-road”, el EX30 Cross Country conserva la estabilidad característica del EX30 estándar, evitando cabeceos pronunciados, incluso sobresaltos o imperfecciones del camino.

Prueba de manejo Volvo EX30 Cross Country: rendimiento en montaña y regeneración

Aunque el modelo en nuestras condiciones se comportó con contundencia, algunos límites aparecieron con el uso extendido.

En nuestra prueba de manejo al Volvo EX30 Cross Country nos percatamos que no puede considerarse un “monstruo de autonomía”: no tiene alcances extremos, sino que privilegia prestaciones compactas y eficiencia moderada. Aunque en ciertas circunstancias sus cifras son impresionantes, no es el más sobresaliente para quienes buscan recorrer grandes distancias sin recarga.

Un punto muy concreto: al usar solo la pantalla central para controlar funciones clave (espejos, luces automáticas, etc.), el conductor pierde acceso inmediato a algunos controles. Esa decisión de diseño, común en vehículos con enfoque minimalista digital, termina siendo una molestia práctica, especialmente durante trayectos de montaña con cambios frecuentes de condiciones lumínicas o visibilidad.

La rigidez del chasis ayuda en curvas, pero el volante transmite poca retroalimentación. Además, el recorrido de la dirección es ágil, pero exige cierta atención en curvas cerradas por la relación entre peso, altura y centro de gravedad.

¿Para quién es este vehículo?

La prueba de manejo Volvo EX30 Cross Country deja una impresión dual: por un lado, es altamente competente, con una aceleración impresionante y una maniobrabilidad ágil para montaña; por otro lado, presenta limitaciones de usabilidad interior, espacio trasero ajustado y dependencia casi total de una interfaz central para ajustes básicos.

Para quien busca un vehículo eléctrico compacto de espíritu deportivo y presencia aventurera, que combine la filosofía de seguridad de Volvo con una dosis de desempeño, el EX30 Cross Country cumple con creces. Pero no es la opción ideal si priorizas comodidad para todos los pasajeros, facilidad de uso y viajes largos sin recargas frecuentes.

La ruta entre Vitacura y Portillo fue una prueba exigente que reveló mucho del carácter de este modelo: en subida demanda moderación; en descenso, el sistema revela su inteligencia regenerativa; y en curvas, demuestra su compostura. La cifra de autonomía visible durante la ruta (397 km antes de partir, que luego mejoró con regeneración) confirma que el estimador de rango trabaja con adaptabilidad, aunque no siempre de forma intuitiva para el usuario.