Alfredo Lewin y el fin de la música en MTV: “Es bastante triste que MTV vaya a pasar a la historia por haber inventado y refinado los realities”

El histórico VJ Alfredo Lewin reflexiona sobre el cierre de los canales musicales de MTV y el fin de una era que marcó a generaciones. Desde su experiencia en los 90, analiza cómo el streaming cambió para siempre la forma de consumir música y cómo el canal que lo lanzó al mundo terminó perdiendo su esencia. “Me produce un poquito de pena, pero también tengo un desapego muy grande con MTV”, confiesa.

MTV anunció el comienzo del fin como lo conocemos, o al menos como se posicionó a nivel mundial como un canal de música. De acuerdo con reportes de Euronews y la BBC, la emisora dejará de emitir videos en el Reino Unido después de casi 40 años, al cerrar cinco de sus canales para finales de este año.

El Reino Unido será el primero de varios países donde se dejará de emitir música, seguido por Irlanda, Francia, Alemania, Austria, Polonia y otros, incluido Brasil. La razón detrás de este cierre es reducir los costos de Paramount Global, que este año se fusionará con Skydance Media.

La migración del público hacia las plataformas de streaming ha obligado a la compañía a cambiar su estrategia, lo que incluye terminar con los videos musicales. La difícil competencia terminó impactando a los canales de música, que hoy suenan a espacios del recuerdo.

Y si es por hablar de recuerdos, el gran exponente de la señal en Chile fue Alfredo Lewin, periodista, locutor y reconocido en Latinoamérica como VJ de MTV durante los años 90. El actual conductor de Radio Sonar comenzó su carrera en el canal en 1993 y entrevistó a artistas de talla mundial como Pearl Jam, Metallica, The Rolling Stones, entre muchos otros.{

El legado de MTV

Dentro de los hitos que destaca Lewin, está que en sus inicios el canal pasó a la historia por haber unificado la idea de un canal 24/7 de música, que en América Latina hizo su debut en los años 90. Además, considera imposible que estos cambios no terminen ocurriendo también en Estados Unidos y en el resto del continente.

A pesar de que reconoce que hace años no ve MTV, porque el contenido “ya no lo representaba”, dice que el canal logró hacer algunas movidas bastante inteligentes y que, de alguna manera, consiguió seguir sobreviviendo. “Por supuesto, que todos los canales satélites de MTV, todos los spin-off de MTV, creo que a estas alturas están de más, porque los chicos ya están consumiendo la cuestión de otra manera”, comenta.

En cuanto al legado de la señal, Lewin recuerda que la historia de los videoclips comenzó antes de MTV, en la década de los 70. “MTV se propuso hacer la radio FM con imágenes, y lo cumplió. Lo cumplió con una característica de calidad, porque la televisión, de estas nuevas televisiones, estos nuevos aparatos de la década de los ochenta y los noventa, sonaban bien, sonaban estéreo, y la gente empezó a escuchar MTV. Lo que estaba haciendo era ver los videos MTV. Creo que esa es una revolución tan importante como la de la radio FM.”

Tras el anuncio del fin de una etapa de MTV, Lewin dice que es algo que se podía prever de la mano de nuevas plataformas como X, TikTok o Spotify. “En el fondo tomaron mucho de lo que MTV era y lo transformaron en otra”, dice el presentador, quien ve en el canal un “que hace diez años ya era un dinosaurio tan grande en un pozo de alquitrán, que tampoco tenía mucha autonomía y mucha posibilidad de movimiento”.

Desde el primer video clip hasta el anuncio

Para Lewin, la gran revolución del canal en el último tiempo fue generar contenidos propios, especialmente reality shows, “más que seguir siendo el canal de videoclips, cosa que en el año dos mil tres, que fue el último año en que yo trabajé para MTV, ya se veía que en YouTube había una amenaza”.

Atrás quedaba el espíritu con el cual nació el canal en 1981, con un video de la banda The Buggles, “Video Killed the Radio Star”, y el afán de impulsar la carrera y venta de discos de decenas de artistas de la mano de videos musicales creativos que jugaban con los límites de la época.

“La gente sentía que MTV estaba traicionando una moral y una ética de la videomúsica y del concepto de la música; todo lo demás era contenido propio en el formato que ellos también supieron inventar, todo lo que es el concepto reality del siglo veintiuno. Igual es bastante triste que MTV vaya a pasar a la historia por haber inventado y refinado los realities”.

“Si había una canción con la que MTV inauguró sus transmisiones, que era Video Killed the Radio Star, entonces, la canción ahora sería: el streaming mató a MTV. No mató al videoclip, no mató a laS estrellaS del videoclip, no mató a los grupos que ocupan ese formato visual que hoy día tiene más posibilidades que nunca de seguir expandiéndose. Lo que mató el streaming fue a MTV”, dice Alfredo Lewin.

Para cerrar, el ex VJ comenta que hoy se entera de muchos videoclips a través de formatos como Instagram o X, y luego los ve en YouTube y que tras la noticia le produce pena.

“Me produce un poquito de pena, pero también tengo un desapego muy grande con MTV. Pena, porque yo le debo todo a MTV, lo que soy, mi carrera completa. Nunca voy a dejar de ser el tipo de MTV, entonces, me da un poco de pena. Ahora, me da mucha alegría el privilegio de haber participado en la era de oro de MTV global”, cierra Lewin.