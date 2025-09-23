Embraer, la empresa brasileña con 55 años de historia a la que Latam comprará nuevos aviones para sumar 35 nuevos destinos

Este lunes, LATAM Airlines anunció la compra de 74 aviones nuevos a la compañía brasilera Embraer. La empresa tiene más de 55 años y sus aviones tienen presencia en más de 60 países. "En promedio, cada 10 segundos, un avión fabricado por Embraer despega en algún lugar del mundo, transportando a más de 150 millones de pasajeros al año", asegura la compañía brasilera.

Este lunes, la aerolínea LATAM Airlines anunció que traerán 74 aviones de la empresa brasilera Embraer. El acuerdo contempla 24 aviones de fuselaje angosto entregados en firme y 50 opciones de compra adicionales. El pedido está valorado en 2.100 millones de dólares.

Los modelos que se sumarán a la flota actual, compuesta por 362 aviones, poseen alta tecnología de última generación. Los aviones E195-E2 de fuselaje angosto combinan “costos competitivos por asiento, eficiencia superior en consumo de combustible y mayor confort para los pasajeros gracias a su configuración de cabina 2-2″.

Estos aviones tiene una longitud de 41,5 m y una altura de 10,9 m. En tanto, alcanza una velocidad de 876 km/h y un peso máximo en despegue de 61.500 kg. Estos nuevos modelos permiten cubrir un espacio aéreo muy amplio, alcanzando hasta 3.0000 millas náuticas. Podrán volar desde Brasilia a Punta Arenas. Su capacidad máxima es de 146 pasajeros.

Embraer: la compañía brasilera con presencia en más de 60 países

Embraer es una empresa aeroespacial global con sede en Brasil y tiene más de 55 años. Fabrica aeronaves para clientes de aviación comercial, defensa y agricultura. La compañía brasileña tiene más de 55 años y sus aviones tienen presencia en más de 60 países, como Estados Unidos, Reino Unido, México, España y Portugal.

Desde su fundación en 1969, la empresa “ha entregado más de 9.000 aeronaves”, asegura Embraer a través de su página web. “En promedio, cada 10 segundos, un avión fabricado por Embraer despega en algún lugar del mundo, transportando a más de 150 millones de pasajeros al año”, añade la empresa.

“Con esta inversión, el grupo LATAM busca fortalecer su red en Sudamérica, con la oportunidad de sumar hasta 35 nuevos destinos a sus 160 actuales”, expresa desde Embraer.

“Las entregas de los 24 aviones en firme comenzarán en el segundo semestre de 2026, inicialmente para LATAM Airlines Brasil y potencialmente más adelante para otras filiales del grupo LATAM”, sentencia.