Alza en la UF, la inflación y hasta los sueldos: los impactos que dejaron los dos años con cobros en exceso por error de cálculo en cuentas de luz

El error en el cálculo de las cuentas fue de tal magnitud que también generó estos últimos años que haya aumentado la UF y la inflación. Y si bien con la baja en las tarifas a partir del próximo año se debería compensar estas alzas, comentan expertos, hay algunos efectos para la economía que son irreversibles, como las consecuencias en el IPC.

Compartir

Durante 2024 y 2025 a consumidores se les cobró en exceso en sus cuentas de la luz por un mal cálculo en la metodología, luego de que se incluyera dos veces en la fórmula el valor del IPC.

Así, se informó ayer que aquello fue revertido luego de que fuera detectado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), lo que se traduciría el próximo semestre en una disminución de las cuentas que podría ir del 1% al 9%, dependiendo de la región en que se resida y la compañía eléctrica.

Según el documento del informe de la CNE, existió un “inconsistencia metodológica relativa a la consideración del efecto inflacionario, al aplicar la variación del IPC y, conjuntamente, el empleo de la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional”.

Sin embargo, ha generado un verdadero remezón en la opinión pública. Desde el oficialismo hasta la oposición los representantes quedaron en una posición incómoda y comenzaron a increpar al ministro de la cartera, Diego Pardow, pidiendo su renuncia incluso por este error que perjudicó a miles de chilenos.

“Si el secretario ejecutivo no se va, significa que el Gobierno quiere que se vaya el ministro de Energía”, sentenció el diputado y vocero de la candidata Jeannette Jara, Eric Aedo (DC).

Y es que según explican los expertos, el error podría ser de tal magnitud, que incluso podría haber tenido más efectos que simplemente un aumento en las cuentas de la luz de los chilenos.

Sin embargo, entre expertos no se sabe si el error de lo ocurrido fue culpa de este gobierno o el anterior. Hay quienes mencionan que nace de la administración del Presidente Piñera, pero que este gobierno tampoco supo detectarlo en estos años.

Las otras consecuencias que trajo el errado cobro de las cuentas de la luz

No solo esta alza trajo como consecuencia que las personas pagaran más de su bolsillo por sus cuentas de la luz, sino que además el hecho de que las tarifas de electricidad hayan sido más altas podrían haber traído una serie de consecuencias.

Según explica el economista de la U. Del Desarrollo, Carlos Smith, esta alza evidentemente influyó en la UF: “Si esto es así, porque algunos son informes preliminares, lo que tenemos es que efectivamente ese mayor aumento que se nos aplicó a las cuentas de la luz tiene un efecto claramente en la UF. Porque tenemos una inflación que es mayor”.

Eso sí, el experto en economía hace hincapié de que tal como aumentó la UF con las cuentas de la luz, estos efectos se podrían revertir: “Eventualmente las cuentas van a tener que bajar para poder de alguna manera compensar esas alzas adicionales. Y por lo tanto eso ya tuvo un efecto. Ahora cuando se compense va a tener un efecto en la UF también, porque como pesa harto y las cuentas eventualmente van a bajar, entonces eso va a tener un efecto negativo en el IPC de enero, por ejemplo, si es que esto se concreta en enero y por lo tanto de alguna manera va a compensar eso en la UF”.

El problema, comenta el economista, es que “muchos de estos efectos de ‘segunda vuelta’ se mantienen en el tiempo porque, por ejemplo, hay salarios que se indexan al IPC y por lo tanto esos salarios no van a bajar. Porque se indexan hacia arriba, pero no hacia abajo (…). Hay cosas que se van a quedar, otras que se revierten, pero en la suma total vamos a tener una economía que se va a ver más perjudicada”.