Oposición mantiene ofensiva contra Diego Pardow y anuncia acusación constitucional en su contra tras crisis por cuentas de la luz

Los jefes de bancada de todos los partidos de oposición -desde Demócratas hasta los libertarios- comprometieron el ingreso de una acusación constitucional contra el exministro de Energía "al no adoptar medidas necesarias para corregir oportunamente" lo relativo a los errores tarifarios en el cobro de la energía. Todo a menos de un mes para la elección presidencial.

Lo que estaba en el aire en los últimos días terminó por confirmarse durante esta jornada: la oposición presentará una acusación constitucional contra Diego Pardow, exministro de Energía, a raíz de la crisis en las cuentas de la luz que, en la que se dio a conocer un error metodológico en el cobro de la energía y que, además, el Ministerio de Energía estaba al tanto de un aumento incorrecto desde hace un año.

A través de una carta firmada por los jefes de bancada de la oposición —Henry Leal (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Joanna Pérez (Demócratas), Francisco Undurraga (Evópoli), Juan Irarrázaval (republicanos), Andrés Jouannett (Amarillos), Cristián Labbé (libertarios) y Roberto Arroyo (social cristianos)— se sostuvo que “el alza injustificada y desproporcionada en las cuentas del a luz, ha afectado a millones de chilenos durante los últimos dos años tiene un origen claro y único: la actuación absolutamente negligente y deficiente del exministro Energía Diego Pardow, sumada a la inoperancia del Gobierno del Presidente Gabriel Boric”.

Lo anterior, señalaron, “al no adoptar medidas necesarias para corregir oportunamente” la situación. Asimismo, dijeron darse por enterados de nuevos antecedentes que “demuestran que el cobro inexacto en las tarifas eléctricas no fue un hecho fortuito ni un mero error metodológico, sino que el resultado de una prolongada omisión y una falta de control inexcusable de parte de las autoridades competentes, cuya información fue deliberadamente mantenida en reserva del Ejecutivo”.

“La constatación de que el Gobierno tuvo acceso a esta información hace más de un año, tras la autodenuncia presentada por la empresa Transelec, evidencian un intento inaceptable por ocultar información a la ciudadanía, con el claro propósito de eludir sus responsabilidades políticas y evitar que este error impactara en las aspiraciones presidenciales de las candidaturas que buscan sucederlos en el poder”, afirmaron.

Además, dijeron que “esta conducta irresponsable e incompetente no solo configura una falta de diligencia manifiesta, sino que además constituye una vulneración directa de los deberes constitucionales y administrativos que recaen sobre todo ministro de Estado”.

Fue por esas razones, y ante los nuevos antecedentes, hemos resuelto “presentar —de manera indeclinable y en el más breve plazo posible— una acusación constitucional en contra del exministro Diego Pardow, con el propósito de que asuma la responsabilidad que le cabe dada la gravedad de los hechos y las consecuencias que su ineficiente gestión ha causado en los chilenos”.