Nuevo error en cuentas de luz: Biministro García confirma que la empresa transmisora Transelec hizo otro cobro en exceso por US$ 100 millones

Según explicó el secretario de Estado, sumado a lo que cobraron las eléctricas, Transelec hizo una sobrevaloración de su propio capital, lo que se utiliza para fijar las tarifas correspondientes. Dicho monto también es similar a los US$100 millones.

Compartir

La crisis por las cuentas de luz está lejos de terminar, y en medio de todas las reuniones que las carteras estatales están sosteniendo con las empresas eléctricas, el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, aseguró que el Gobierno ya envió a las compañías un plan de devolución.

Ahora, las eléctricas deberán analizarlo para, comentó el ministro, la próxima semana idealmente ya estar informando sobre cómo se realizarán las devoluciones de lo cobrado en exceso.

Por otro lado, García comenzó especificando que Transelec había detectado un error adicional al que ya se conocía por parte las generadoras, que se debía a que se cobró el IPC dos veces en el cálculo metodológico, equivalente a cerca de US$100 millones en exceso.

Pero a ello se suma que Transelec, según García hizo una “sobrevaloración de su propio capital, y el capital se usa para fijar las tarifas”, lo que también se traduce en que cobraron de más por cerca de US$100 millones.

“La propia empresa se dio cuenta de esta situación y nos la hizo ver y hemos convenido que la forma de devolver esos recursos sea nuevamente reduciendo las tarifas que las personas recibirán en enero próximo”, aseguró el secretario de Estado.

En el caso de Transelec, a diferencia de las empresas generadoras, la devolución a los usuarios será a través de decreto tarifario, aseguró el ministro, que será el 1 de enero. “No puede ser antes, a no ser que ocurra un mecanismo de una ley de muy rápido tratamiento en el Congreso que permitiera hacerlo de otra manera”, dijo.

Devolución de lo cobrado en exceso en las cuentas de la luz

Una incógnita que se mantiene es cómo las personas verán retribuido en sus cuentas lo que se les cobró en exceso.

El ministro se mostró abierto a una tramitación de una ley corta en el Congreso, para determinar cómo se devolverán los montos cobrados en exceso por las eléctricas, que el secretario de Estado propone que sea recibido por los usuarios el 1 de enero. Aunque de todas formas, aseguró ya que esto se realizará vía devolución, además de cómo y cuánto debería bajar la tarifa de los usuarios.

“Tenemos dos meses entre medio. Si somos capaces de construir un acuerdo transversal que nos permita pasar por el Congreso con una enorme agilidad, el gobierno está abierto a eso. Pero vamos a seguir insistiendo en nuestro camino porque es seguro”, dijo García.

De todas formas, aún no hay información respecto de todas las personas afectadas ni cuánto sería lo que correspondería. Lo que sí, García mencionó que hoy “no existe ninguna otra fórmula salvo la rebaja en la boleta que podrán constatar todas las personas. Habría que promulgar una ley nueva para hacer viable otro mecanismo”.

Aseguró que el cobro de las empresas eléctricas, debido al congelamiento tarifario y que el incremento de las tarifas se prolongara hasta 2035, “se ha cobrado muy poco de esto. Aún más, si resulta lo que estamos haciendo, la rebaja tarifaria de enero va a ser superior a lo que hasta el momento las familias han pagado”.