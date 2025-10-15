El violento asalto a mano armada y a plena luz del día en cafetería de Alonso de Córdova

A plena luz del día en una cafetería de Alonso de Córdova, en la comuna de Vitacura, un sujeto fue protagonista de un violento robo a mano armada. El asaltante golpeó repetidas veces a la víctima para sustraer sus pertenencias y huir en una motocicleta donde lo esperaba un segundo participante.

Compartir

La tarde de este martes 14 de octubre, una persona extrajera fue autora de un violento robo utilizando un arma de fuego a plena luz del día en la cafetería Vilapert ubicada en Alonso de Córdova, en la comuna de Vitacura. Según información recabada por The Clinic, la seguridad pública de la comuna logró dar con el paradero del asaltante, siendo detenido y entregado a Carabineros.

La víctima se trató de un trabajador del local, que fue abordado por el sujeto mientras se encontraba en la terraza de la cafetería. El asaltante ingresó a dicha área del local, intimidándolo y agrediéndolo con el arma. Lo golpeó repetidas veces con sus manos y pistola en la cabeza, robando su celular y un reloj de alto valor que llevaba puesto, para posteriormente huir en una motocicleta con otro participante que lo esperaba. El afectado fue atendido por personal de la comuna que le brindó primeros auxilios.

El hecho fue informado a la Dirección de Seguridad Pública de Vitacura, que activó los protocolos de emergencia mediante las cámaras municipales y envió unidades de patrullaje al sitio donde se produjo el delito. El equipo de seguridad pudo dar con el paradero del asaltante mediante la localización de los objetos sustraídos, a través del sistema de geolocalización en tiempo real del celular de la víctima.

El asaltante se encontraba en la comuna de San Miguel, por lo que rápidamente la Dirección se puso en coordinación con la seguridad ciudadana de dicha comuna. Gracias a esta comunicación intercomunal, el autor del delito fue visto por los inspectores de San Miguel, quienes detuvieron de forma inmediata al sujeto. Fue capturado portando un bolso que, efectivamente, contenía un arma de fuego y uno de los artículos robados.

El sujeto fue posteriormente entregado a Carabineros, quedando a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención.