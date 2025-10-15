La denuncia de adoctrinamiento político que desató una crisis en el Liceo 7 de Providencia: manifestaciones obligaron a cancelar las clases

Una denuncia presentada por la concejala Solange Wolleter sobre supuestas actividades de adoctrinamiento político en el Liceo 7 de Providencia, desencadenó una crisis que llevó a la suspensión de clases en medio de tensiones entre la comunidad educativa y autoridades municipales.

A principios de septiembre, una denuncia de adoctrinamiento político presentada por la concejala del Partido Republicano, Solange Wolleter, desató una crisis en el Liceo 7 de Providencia. Un mes después, cuando los alumnos se enteraron de sus declaraciones, la situación se agudizó y el colegio quedó sin clases.

La acusación de la concejala Wolleter apuntaba a un supuesto adoctrinamiento que estaba ocurriendo en dicho liceo emblemático por una actividad relacionada con la dictadura militar chilena.

La actividad que encendió la polémica

Según relata una persona vinculada al liceo, en 2019 desapareció una placa conmemorativa de las alumnas detenidas desaparecidas del establecimiento, pero recién en 2025 los alumnos compraron otra. Aunque la dirección “les puso un montón de trabas, desconociendo que esto ya había sido instalado anteriormente”, realizaron una “ceremonia de lanzamiento”.

En paralelo, los departamentos de Historia y Lenguaje presentaron una serie de actividades sobre el tema, y el 2 de septiembre la dirección respondió, aprobando algunas y rechazando otras. Ese mismo día la concejala Wolleter denunció una actividad en el Concejo Municipal de Providencia y la catalogó como “adoctrinamiento”.

En su intervención, la concejala afirmó que algunos apoderados le enviaron un comunicado de una profesora de historia, donde solicitó agujas, lana y fotos de detenidos desaparecidos para bordarlas en sus ropas durante la clase. Además, aseguró que la directora “recibe amenazas de algunos profesores solo por el hecho de querer cumplir con la ley”.

La concejal cuestionó el actuar ante la actividad: “¿Esa es la forma de actuar en omisión de la paz social? ¿Cediendo ante la ultraizquierda que tanto daño hace a nuestra educación?”. También afirmó que “no tenemos que tener miedo de aplicar la ley, eso no es violencia, violento es permitir que nos sigan adoctrinando a nuestros niños y que siga la ultraizquierda avanzando en una parte que no corresponde. Los niños necesitan tener una etapa normal de educación”.

Sobre la actividad, la persona vinculada al liceo aseguró que se trataba de “bordar prendas con nombres de detenidos desaparecidos y exponerlas en el patio”. Además, agregó que “se aprobó por la Unidad Técnico Pedagógica con autorización de los apoderados y de forma voluntaria”. Según la misma fuente, esta se enmarcaba en los programas de Historia, Lenguaje y Formación Ciudadana, que abordan el derecho a la memoria, la no repetición y el pensamiento crítico.

Por otro lado, la persona denunciante afirmó que se inició un sumario administrativo en contra de la jefa del Departamento de Historia del liceo.

“Los está utilizando para hablar de ultraizquierda y adoctrinamiento en un liceo en el que no hay violencia”

Sin embargo, los estudiantes recién supieron de la intervención de la concejala Wolleter en octubre, cuando revisaron el acta del concejo mientras preparaban una reunión con el alcalde Jaime Bellolio.

El Centro de Estudiantes difundió el acta y le planteó la situación a la directora del liceo. Sin embargo, “la directora niega tener conocimiento de esta declaración”, dice la fuente a The Clinic. Por su parte, desde el Centro de Estudiantes aseguraron que la directora aclaró que solo fue una apoderada la que envió un mail al respecto y no un grupo de padres. También negó haber recibido amenazas por parte de los profesores.

El miércoles 8 de octubre, los profesores no fueron a clases para pedirle a la directora que se reuniera con ellos y aclarara su relación con la concejala Wolleter, cosa que no ocurrió. La negativa por parte de la mujer le pareció a la comunidad educativa “sumamente grave porque, en el fondo, ella está avalando las noticias falsas que está difundiendo esta concejala y lo está haciendo con una agenda política”.

La fuente vinculada al liceo añade que “es muy claro que los está utilizando para hablar de ultraizquierda y adoctrinamiento en un liceo en el que no hay capuchas, molotov, no hay violencia en ninguna de sus formas”.

Se agudiza la crisis

Tras la negativa de la directora, el jueves 9 de octubre los alumnos conversaron con el alcalde Bellolio, quien les aseguró que iba a retomar el tema en el siguiente Concejo Municipal.

Los estudiantes se tomaron el liceo el viernes 10 de octubre. Una de las representantes del Centro de Estudiantes afirmó: “Rechazamos los falsos y tendenciosos dichos de la concejala, que contradicen la autorización de los apoderados a participar en estas mismas actividades”.

Además, la alumna aseguró que “los cursos solicitaron las disculpas públicas de la concejala, además del pronunciamiento de la directora y de la dirección que ve tildada a su comunidad de adoctrinamiento y no se ha manifestado”.

El lunes 13 de octubre las manifestaciones se intensificaron, por lo que la directora suspendió las clases a las 12:45 horas. Finalmente, la dirección del liceo canceló las clases toda la semana desde las 10:00 de la mañana. Como consecuencia, los apoderados decidieron no mandar a sus hijos al colegio.

El martes 14 de octubre, los apoderados marcharon hasta la Municipalidad de Providencia, donde se reunieron con uno de los encargados de Educación. También asistieron al Concejo Municipal, instancia en la que el alcalde y el concejal Cristóbal Lagos (Frente Amplio) leyeron cartas de la comunidad educativa del liceo.

Al ser aludida, la concejala Wolleter dijo: “Si no fuera adoctrinamiento, mantengo mis dichos porque no estarían algunas alumnas protestando, no estarían haciendo tomas, no estarían acosando a otros alumnos que no quieren participar de sus movimientos, y eso se vive a diario”. También aseguró que recibió amenazas de muerte, como: “Yo que tú tendría cuidado, deberías estar más protegida. Algún día vas a caer por uno de nosotros”.

Al ser consultada por The Clinic, la concejala Wolleter declinó dar declaraciones. El conflicto mantiene suspendidas las clases mientras la comunidad escolar espera definiciones del municipio y de la dirección del liceo.