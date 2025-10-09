Por graves faltas a la probidad administrativa y negligencia: Municipalidad de Santiago destituye a Carolina Vega del cargo de rectora del Instituto Nacional 

Tras un sumario administrativo, la Municipalidad de Santiago determinó que Vega incurrió en incumplimiento de sus deberes, a propósito de un hecho de violencia que se registró en el establecimiento en agosto. La investigación determinó que la hoy destituida rectora no actuó de acuerdo a los protocolos exigidos por ley.

Durante la tarde de este jueves, la Municipalidad de Santiago dio a conocer que resolvió destituir a Carolina Vega del cargo de rectora del Instituto Nacional.

La destitución de Vega se determinó luego de un sumario administrativo, el que concluyó que Vega incurrió en graves faltas a la probidad administrativa y negligencia, a propósito de un hecho de violencia que se registró en el establecimiento en agosto.

La Municipalidad de Santiago, a través de un comunicado, informó que el sumario, iniciado el 21 de agosto, dio cuenta de un incumplimiento de sus deberes por parte de Vega, a raíz de la agresión que sufrió un estudiante de tercero medio por parte de otros alumnos, luego de una funa publicada en redes sociales.

“La investigación estableció que las omisiones de la autoridad vulneraron gravemente sus deberes funcionarias y los protocolos de actuación frente a los hechos de violencia escolar”, establece el comunicado del municipio liderado por el alcalde Mario Desbordes.

Asimismo, la investigación determinó que Vega no realizó la denuncia obligatoria ante la Fiscalía del mencionado hecho de violencia, como tampoco informó oportunamente a la Dirección de Educación Municipal (DEM).

“Discriminación de género y persecución política”

Desde la Municipalidad detallaron que la ahora destituida rectora presentó una lista de 45 testigos, entre ellos la exalcaldesa Irací Hassler, quien finalmente no prestó declaración.

“De ese listado, 12 testigos prestaron declaración, entre ellos docentes, exalumnos, apoderados y representantes del centro de estudiantes”, explicaron desde Santiago.

Además, dieron a conocer que “los descargos de la exrectora incluyeron acusaciones de discriminación de género y persecución política, las cuales fueron descartadas por la investigación, estableciéndose que el procedimiento se inició exclusivamente a raíz de la agresión ocurrida al interior del establecimiento y no por razones ajenas a los hechos investigados”.

Carolina Vega se encontraba suspendida

Cabe recordar que el pasado 25 de agosto, cuatro días después de iniciarse el sumario, Carolina Vega fue suspendida “de manera preventiva de sus funciones”.

“En este contexto, y por instrucción de la Dirección de Educación Municipal (DEM), asumirá como Rectora subrogante la Sra. Sandra Aravena Lepillán”, informó el propio Instituto Nacional en aquella oportunidad.

Carolina Vega Thollander es profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Fue estudiante del Liceo 1 “Javiera Carrera”, y su práctica profesional la realizó en el Instituto Nacional.

Vega, en su llegada al cargo en mayo de 2023, marcó un hito al convertirse en la primera rectora del Instituto Nacional seleccionada por el mecanismo de Alta Dirección Pública.