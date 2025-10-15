Tercer día en Roma: Boric apunta al “dictador Maduro” en conmemoración por los 50 años del atentado contra Bernardo Leighton

El mandatario llegó hasta el Templo de Adriano, en el centro de la capital italiana, para recordar el atentado que la dictadura orquestó en contra del exministro e histórico dirigente democratacristiano Bernardo Leighton. Ahí, aprovechó la instancia para referirse a la coordinación internacional en defensa de la democracia y, en esa línea, criticó al régimen venezolano, al que calificó como “uno de los sospechosos” del crimen en contra del exmilitar Ronald Ojeda. Con todo, el mandarario no se ha referido al Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

Durante la mañana, poco después de las 10:30, el Presidente Gabriel Boric ingresó a la Cámara de Comercio de Roma, ubicada en el Templo de Adriano, un edificio cuya fachada está compuesta por once columnas romanas, para participar en el homenaje y conmemoración de los 50 años del atentado contra Bernardo Leighton y su esposa, Ana María Fresno.

Hasta allí llegaron, en representación de Italia, autoridades locales, representantes de la sociedad civil y el presidente Sergio Mattarella. Desde Chile, el mandatario fue acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos; y una delegación parlamentaria compuesta por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, la senadora Loreto Carvajal y el senador Sergio Gahona.

También asistieron otros representantes de Chile que arribaron por otros medios, como el embajador en Argentina, José Viera-Gallo, quien fue exiliado en Italia durante la dictadura de Augusto Pinochet junto a Leighton y Fresno; y la exministra del Trabajo y excomisionada experta del segundo proceso constitucional, Alejandra Krauss, quien participó en representación de la Democracia Cristiana, partido en el que militó Leighton.

Asimismo, estuvo presente el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, quien ha acompañado al Presidente en distintas actividades de su agenda y que, durante los años de la dictadura, fue cercano colaborador de Orlando Letelier, víctima de la Operación Cóndor asesinada en Washington en 1976. El propio Valdés ha reconocido que, de no haberse quedado en su casa aquel día, habría muerto junto a Letelier.

Tras cinco intervenciones de autoridades italianas en memoria de Leighton, el mandatario chileno tomó la palabra. En su discurso, valoró la figura del exministro de Educación, reflexionó sobre la memoria y recalcó que los defensores de la democracia deben ofrecer respuestas ante las alternativas autoritarias que surgen tanto desde la derecha como desde la izquierda.

“Es importante recordar a estas figuras que reconstruyeron esta patria y que representan lo mejor de los valores humanistas”, sostuvo el mandatario en un pasaje de su intervención.

En esa línea, el Presidente marcó su discurso con referencias a realidades actuales de la región. Recordó el destierro que sufrió Leighton y advirtió: “Ayer fue Pinochet, hoy es Ortega en Nicaragua, quien a Gioconda Belli y a Sergio Ramírez les niega su nacionalidad y los transforma en apátridas. Pero ellos saben que la patria no depende de papeles firmados por dictadores.”

Los aplausos se tomaron el interior del templo tras aquella frase, y el mandatario continuó aludiendo a conflictos internacionales que, según dijo, exigen de las autoridades un compromiso activo como parte del mismo ejercicio de memoria: “La memoria rompe el silencio”, afirmó, antes de enumerar “la tragedia en Gaza, el robo de niños en Ucrania y el dolor en Sudán del Sur”.

Fue en esa línea que el mandatario agradeció la colaboración del Estado Italiano durante la dictadura militar en Chile, pues recibieron a compatriotas exiliados. Asimismo, aludió a que las dictaduras también logran coordinarse. Sin ir más lejos, apuntó, que “50 años después, cuando vemos cómo en el mundo se crean y vanaglorian diferentes internacionales que promueven el odio y la intolerancia”.

A modo de ejemplo, el mandatario continuó: “En Chile tenemos el caso del asesinato de un ex militar venezolano en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro que se robara las elecciones en su patria”.

Según explicó el mismo mandatario, aludió a dicho caso porque “es importante decir, desde la izquierda, que no podemos perder de vista que los desvíos autoritarios pueden estar a la orden del día en cualquier lado y que la defensa de la democracia tiene que ser sin dobles estándares”.

Con todo, en la oposición cuestionan que el mandatario hasta ahora no se ha referido al Premio Nobel de la Paz para la opositora venezolana María Corina Machado. Solo lo ha valorado la cancillería chilena.