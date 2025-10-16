FACh reporta desaparición de aeronave con cuatro tripulantes en Campos de Hielo Sur

"Se perdió contacto en el sector refugio Eduardo García Soto, ubicado en Campos de Hielo Sur en la región de Aysén, con una aeronave institucional MH-60M Black Hawk", explicó la FACh en un escueto comunicado.

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) reportó, durante la tarde de este jueves, la pérdida de contacto con una aeronave de la institución, la que transportaba a cuatro personas en su interior.

“Se perdió contacto en el sector refugio Eduardo García Soto, ubicado en Campos de Hielo Sur en la región de Aysén, con una aeronave institucional MH-60M Black Hawk, de dotación del Grupo de Aviación N°9“, señaló la FACh en un escueto comunicado.

La institución detalló que “la aeronave despegó desde el aeródromo de Villa O’Higgins con destino a Campos de Huelo Sur, llevando a bordo a cuatro tripulantes. Posterior a la pérdida de contacto, se activó el SAR, disponiéndose de inmediato la búsqueda de la aeronave por parte de un equipo de rescate compuesto por helicópteros, aviones y efectivos Parasar institucionales”.

“La institución continuará informando oportunamente a la opinión pública a medida que se disponga de nuevos antecedentes”, aseveraron en el comunicado compartido en sus redes sociales.