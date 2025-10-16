Incendio de edificio en Plaza de Armas: locales comerciales reabrirán tres meses después, pero dueños de departamentos aún no podrán ingresar

Se programó para el 27 de octubre la apertura de la galería comercial, según información difundida por los mismos locatarios con vecinos del edificio. Sin embargo, los habitantes de los departamentos continúan con dudas respecto de cuándo podrán volver, puesto que, por ejemplo, aún no tienen respuesta sobre la solución que tendrán los ascensores que tras el incendio quedaron inutilizables.

A tres meses del brutal incendio que afectó el edificio Plaza de Armas, ubicado en 21 de mayo con Monjitas, finalmente el municipio anunció la rehabilitación del inmueble, tras haber recibido el informe técnico del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (Idiem) de la Universidad de Chile, que determinó que no existen daños estructurales que impidan su habitabilidad.

Así, el lunes pasado el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, confirmó que se firmó el decreto que deja sin efecto la orden de inhabitabilidad emitida en julio.

De esa forma, los locatarios y dueños de departamentos solo están contando los días para poder volver a habitar el lugar. Aunque, sobre todo para estos últimos, permanecen varias dudas.

Para la reapertura de los locales de la galería comercial, se exige que las obras de electricidad y abastecimiento de agua sean ejecutadas por técnicos acreditados. Incluso, para los locatarios ya hay una fecha clara: el 27 de octubre será la reapertura oficial al público.

Si bien en un comienzo iba a ser el 20 de octubre, finalmente se corrió para el 27, según se le comentó a los dueños y locatarios del edificio, porque “el decreto de habitabilidad no estará listo antes de esa fecha”, lee el comunicado que se les envió.

Y agregan: “Esto nos da la oportunidad como comunidad de terminar correctamente los trabajos de electricidad, agua y la documentación necesaria para la habilitación. Además, los locatarios podrán arreglar sus vitrinas y realizar aseo, y los talleres podrán traer sus herramientas y organizar sus espacios”.

A diferencia de lo lento que había avanzado el proceso hace un mes, según denunciaban los propietarios, ya han podido hacer ingreso en algunas ocasiones a limpiar sus propiedades y sacar sus pertenencias, aunque la escena que siguen viendo continúa siendo la de escombros, ventanas rotas y daños provocados por el incendio.

Incluso, lo que ahora preocupa a los vecinos del edificio, que para este reportaje prefirieron no dar sus nombres, es que si bien se va a habilitar la galería y las tiendas del primer piso, no existe garantía de cuándo el resto de los propietarios vuelvan a sus departamentos, ni de cuándo estará limpio el edificio.

Por ejemplo, cuentan, podrían volver a habitar el edificio solo aquellos que tengan departamento en pisos bajos, puesto que los ascensores no funcionan.

En esa línea, Patricio Elgueta, vecino del edificio, dice que si bien habrá una apertura de los locatarios de la galería: “Ellos van a poder abrir los locales, pero los residentes no tenemos información, no tenemos ningún tipo de información, ni oficial, ni precisa. No sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de los ascensores, si se va a poder utilizar el edificio o estamos por norma sin poder habitarlo hasta que estén operativos los ascensores. Y eso son meses, cerca de un año.

“Entonces, sin poder ocupar nuestras propiedades, pagando igual gastos comunes y quienes están controlando toda la información, son los locatarios, que ellos van a poder abrir el lunes entonces hay hartas cosas que resolver, no es que esto se haya acabado, siento yo que está recién comenzando”, dice Elgueta.