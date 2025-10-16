“La docencia es una de las carreras donde los años no te juegan en contra”: Los profesores que se niegan a dejar las aulas con más de 70 años

A sus 74 y 78 años, María Rojas y Fernando Elizalde continúan enseñando en el IACC. Ambos destacan que transmitir su experiencia a nuevas generaciones es su principal motivación para mantenerse en las aulas.

María Cristina Rojas tiene 74 años y tras jubilar decidió tomar su experiencia como trabajadora social e iniciar una nueva carrera como docente. Por otro lado, Fernando Elizalde (78) continúa dando clases en distintos institutos y recalca que seguirá así a pesar de su edad. Ambos profesores celebrarán este jueves su día.

Ambos profesores realizan clases en el instituto IACC, institución que imparte clases en la carrera de Trabajo Social y Técnico en Trabajo Social de la Escuela de Ciencias Sociales y Educación.

El rector de IACC, Álvaro Fuenzalida, destacó que “contamos con docentes que, tras décadas de experiencia en sus áreas, decidieron dedicarse a educar. Personas como María Cristina, que buscan conectar con un propósito mayor. En IACC los educamos y formamos para hacer docencia online, entregándoles herramientas y metodologías propias que hemos desarrollado durante más de 18 años”.

Del Trabajo Social a la docencia

En conversación con The Clinic, Rojas explicó que se inició en la docencia tras jubilar. “Antes trabajaba como trabajadora social y ahora doy clases en esa misma carrera. Doy clases de Fundamentos del Trabajo Social, Tendencias Actuales del Trabajo Social y ahí va variando porque en el instituto los ciclos son de nueve semanas”.

Consultada el por qué decidió continuar como docente, recalca que “sentía que no podía dejar y estar sin hacer nada. Tenía que entregar mis experiencias a las nuevas generaciones. Llevo como 10 años ejerciendo la docencia, me encanta. Tengo una muy buena relación con los alumnos porque lo más importante es que uno sea empática con ellos junto con solucionar todas sus problemáticas”.

“En el instituto me he capacitado bastante y para mí no es complicado hacer las clases. Son clases online y también tenemos algunas sesiones sincrónicas, pero son dos veces por cada asignatura. Me encanta lo que hago, estoy muy contenta en el instituto, hay mucho respeto hacia los docentes y hacia los estudiantes. Creo que eso hay que destacarlo”, afirma la profesora.

“No fui profe siempre”

Elizalde explica que no siempre fue profesor, durante la mayor parte de su vida se dedicó a trabajar como prevencionista de riesgo, además de dar asesorías a distintas empresas. “Yo no fui profe siempre, pero lo soy ahora hace muchos años. Soy un hombre bastante mayor, a pesar de que sigo trabajando igual que un joven, soy un desubicado. Ahora, como digo yo, quiero morir joven lo más tarde posible“, bromea.

“Una persona que se jubile a los 65 años está totalmente vigente. Yo tengo 78 años, yo voy a cumplir 79 años en marzo y estoy como tuna. Pienso que la persona, si tiene un corazón joven y tiene iniciativa, quiere un camino importante”, afirma el docente.

Sobre su carrera como docente, comenta que “hace más o menos unos 20 años partí dando clases, primero presenciales en institutos como el DUOC, Inacap o el IPP. En el año 2010 entré al IACC como profesor online y ahí estoy hasta el día de hoy. Manejo entre dos a tres asignaturas con 30 ó 40 personas. Permanentemente hay que estar 24/7 atentos a los alumnos”.

“La carrera de la docencia es una de las carreras en donde los años no te juegan en contra como es en la mayoría de los trabajos donde uno postula. Aquí la experiencia es importante. Los profesores que hacemos clases, aparte de hacer docencia, somos trabajadores en el mundo laboral. O sea, aplicamos nuestros conocimientos, nuestras experiencias, pero también nuestras realidades, estamos donde las papas queman, en la primera línea de la industria”, recalca el profesor.