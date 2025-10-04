El insólito caso de un profesor que terminó detenido tras un asalto a una de sus estudiantes

El profesor y otro sujeto fueron formalizados por este robo con violencia ocurrido el viernes en Cartagena, quedando ambos en prisión preventiva.

Una insólita situación se produjo este viernes en la comuna de Cartagena, región de Valparaíso, luego de que un profesor terminara detenido tras un asalto a una de sus alumnas.

La estudiante, de 17 años, se encontraba en un paradero esperando locomoción colectiva, cuando un sujeto se le acercó para pedirle “conexión a internet”. En ese contexto se produjo el asalto.

Así lo explicó el teniente de Carabineros Nicolás Bustos Barriga, oficial de servicio de la prefectura de San Antonio, quien en declaraciones a Radio Bío Bío detalló que la estudiante accedió a brindarle ayuda al sujeto con el asunto de la conexión.

De acuerdo con el relato del teniente Burgos, cuando la estudiante sacó su teléfono para compartir sus datos móviles, el sujeto “sustrae de forma violenta su equipo celular, asimismo documentación personal y dinero en efectivo que la adolescente mantenía para el transporte de locomoción colectiva”.

Ya con las pertenencias de la joven, el sujeto corrió hacia un auto que se encontraba cerca del lugar y esperándolo. La víctima lo siguió y se aferró al vehículo en marcha.

La estudiante, que fue arrastrada un par de metros en medio de dicha acción, consiguió “identificar al conductor del móvil, quien correspondería a su profesor, del Colegio Pedro de Valdivia de San Antonio”, contó el teniente Burgos.

Con ello, la adolescente pudo poner al tanto al personal policial, quienes posteriormente lograron la captura tanto de profesor como del propio asaltante.

Los dos sujetos involucrados en este robo con violencia fueron formalizados, quedando ambos con la medida cautelar de prisión preventiva. La investigación tendrá un plazo de 60 días.