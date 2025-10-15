La reflexión de Javiera Contador tras estrenar “Sin Frenos”: “Hemos perdido un poco de humanidad. No solo entre chilenos y extranjeros”

La actriz Javiera Contador estrenó la serie "Sin frenos" en Prime Video, una comedia que aborda la migración y las relaciones humanas en Chile, mientras reflexiona sobre el estado de la televisión nacional y sus próximos desafíos. “Hemos perdido un poco de humanidad. Ya no nos interesa la historia del otro, para nada”, dice la actriz sobre los temas que inspiraron la serie.

Javiera Contador sumó un nuevo estreno a su extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, esta vez en plataformas. El pasado viernes, a través de Prime Video, se lanzaron los ocho capítulos de “Sin frenos”, una comedia creada por Rodrigo Bastidas, que aborda, entre otros temas, la migración venezolana en el país, un riesgo que no complica a Contador.

A través de videollamada, y días después del estreno de la serie, se muestra feliz y emocionada. Habla a toda prisa de este nuevo proyecto, grabado el año pasado, y también de sus anhelos: le encantaría volver a la televisión para una última temporada de “Casado con hijos”, aunque sabe que el momento de la industria local no es el mejor. En las plataformas encontró un espacio para explotar lo que mejor sabe hacer: la comedia.

“Nunca había trabajado con compañeros de otros países. Ahora tenemos un chat con Felipe Londoño y Yul Bürkle; uno vive en Miami y el otro en Madrid. Yul es el que más arrastre tiene, y eso es bueno porque nos ven personas que generalmente no nos verían”, comenta sobre esta primera experiencia.

Dirigida por Felipe Martínez y producida por Fábula, la serie se centra en la amistad entre una viuda con dinero y un repartidor inmigrante experto en hostelería, un punto de partida para explorar un tema más complejo como la migración en Chile. Sin embargo, Contador aclara que no es objetivo de “Sin frenos” cambiar la realidad.

“Esto es una comedia que toma como referencia la migración, que es una realidad cotidiana, y cuenta una historia particular, que es lo que hacen las comedias. No creo que una comedia cambie la realidad; lo que sí hace es mostrar un punto de vista. Los cambios de verdad tienen que ver más con políticas públicas”.

En un análisis más allá de la comedia, Contador cree que abrir estas nuevas realidades en las series es una respuesta a la odiosidad y al desgaste de las relaciones personales.

“Hemos perdido un poco de humanidad. No solo entre chilenos y extranjeros, o entre chilenos y venezolanos, sino también entre chilenos y chilenos. Ya no nos interesa la historia del otro, para nada. Es como: ¿de dónde eres?, ¿dónde vives? Listo, chao. Con eso ya me hago una imagen, y según eso decido si quiero o no conversar contigo”, reflexiona.

Para ella también fue una experiencia reveladora hacer “Sin frenos”. “Nos pasó que, cuando hacíamos la serie, conocí a dos personas con realidades súper distintas a la mía. Uno vive en un lado, el otro en el otro. Sus orígenes también eran diferentes: uno venía de un pueblo rodeado de bosque. Y la historia de todas estas personas que iban llegando a la serie hizo que se transformara en una especie de ‘serie dentro de la serie’, porque también nosotros nos íbamos conociendo”, cuenta.

Uno de los últimos trabajos de Javiera Contador también tuvo estreno en plataformas: la película “Desconectados 2”, que se lanzó a comienzos de este año a través de Prime Video, marcando una tendencia en la carrera de la actriz y comediante.

A pesar del espacio que le ofrecen las plataformas, Contador reconoce que extraña hacer televisión abierta. “La industria nacional está pasando por una crisis hace varios años. Entonces, claro que me encantaría volver a hacer una temporada más de Casado con hijos, quizás una última, para cerrar un poco. Pero ahí son muchos factores, como las licencias y las negociaciones con los canales”.

“Me encantaría que hubiera más producción nacional en la tele”, reafirma la actriz, que además revela sus sueños y los papeles que le gustaría interpretar en el futuro. “Me encantaría hacer una serie tipo policial. O sea, mi sueño… yo soy muy seriadicta. Entonces digo: una serie policial así, en el sur o en el norte, buscando casos… me encantaría. Me falta ese personaje en la vida”.

“La gracia de las plataformas es que uno sale al mundo. Bueno, el viernes salimos en 240 países. Entonces me escribían, ponte tú: ‘Aquí la estoy viendo en Alemania’. Tengo una hermana-amiga, de esas, que vive en Barcelona y ya la vio completa. Eso es maravilloso para la pega de uno, en términos de profesión. Me encanta. Siento que el mundo de las plataformas y lo que ha pasado conmigo y con Prime Video es hermoso”.

Para Javiera Contador, la posibilidad de mostrar su trabajo en tantos países también le abre el apetito para que la llamen desde afuera, algo que define como un “sueño”. Eso sí, agradece la oportunidad de poder realizar una serie con presupuesto en la plataforma.

“Son otras realidades también. Cuando uno hace tele abierta, no siempre están los presupuestos para hacer cosas tan ‘guau’, con carreras, motos y todo eso. Trabajando con plataformas así, uno puede hacer productos de otra manufactura, lo que también se agradece. Pero me encantaría que a la industria nacional le fuera mejor y que pudieran volver a hacer series. Feliz, me encantaría”, cierra Javiera Contador.