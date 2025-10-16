¿Apoya o no a Jeannette Jara? La aclaración de Mon Laferte sobre su foto con la candidata y su mensaje en X tras la polémica: “Sacan todo de contexto”

La cantante chilena habló sobre la foto que se tomó con la candidata en Ruidosa y al texto que acompañó la foto, en que la candidata Jara agradeció a la cantante por "sumar tu voz y tu compromiso al proyecto".

La tarde-noche del domingo se vivía con alegría en el Ruidosa Fest. Las miles de personas que asistieron al Parque O’Higgins disfrutaban de las presentaciones de mujeres artistas sobre el escenario. Su organizadora, Francisca Valenzuela, anunciaba una nueva edición para 2026, y la guinda de la torta llegó con la presentación de Mon Laferte, una de las artistas más exitosas del momento, quien cerró la jornada.

En ese contexto, la candidata Jeannette Jara llegó al parque para reunirse con Mon Laferte, en un encuentro que quedó registrado en una foto compartida por Jara en su cuenta de Instagram. La publicación iba acompañada de un texto en el que aseguraba que la cantante apoyaba abiertamente su campaña:

“Gracias, Mon, por sumar tu voz y tu compromiso a este proyecto que busca construir un Chile más justo y con esperanza”, escribió la candidata en el post, que ya suma más de 120 mil “me gusta”.

Sin embargo, antes de volver a México, Mon Laferte concedió entrevistas a distintos medios chilenos, en la antesala del lanzamiento de su nuevo álbum “Femme Fatal”, del cual ya ha adelantado algunas canciones, como su colaboración con la cantante argentina Nathy Peluso.

En el marco de esas entrevistas, la artista chilena descartó haber dado un apoyo formal a Jara. “No hemos hablado formalmente de un apoyo a una candidatura, no sé qué significa eso. Nunca he apoyado una candidatura, y creo que es la primera vez en mi vida que tengo una fotografía con un político”, señaló.

“Me avisaron que ella iba a estar ahí y me preguntaron si tenía problema en que me saludara. Dije que no, todo el mundo me puede saludar. Fue muy chistoso, porque yo iba acostada en el carrito de golf y nos cruzamos. Nos saludamos, fue muy linda, me dijo que se sabía todas mis canciones”, agregó.

La cantante también reflexionó sobre su postura política: “Creo mucho en las personas más que en los partidos. El fanatismo, en cualquier forma, me parece enfermizo. Lo más inteligente que uno puede hacer en la vida es cambiar de opinión. No sé qué es un apoyo oficial, pero si me preguntan, a mí me cae bien ella”.

Tras sus declaraciones en Radio ADN y la réplica de distintos medios, Mon Laferte usó su cuenta de X para aclarar sus dichos, escribiendo: “¿Por qué la gente miente? Sacan todo de contexto”, en respuesta a un usuario que la cuestionaba por desmentir a Jara.

Así, volvió a quedar en duda si realmente la cantante apoya oficialmente o no la candidatura de Jeannette Jara. Por lo pronto, Mon Laferte, que sigue en Chile, se subió anoche al escenario del Movistar Arena durante la última fecha de Rauw Alejandro en el país, donde interpretaron juntos “Callejón de los secretos”, canción lanzada este año.

Quien sí expresó abiertamente su apoyo a la candidata fue la hermana de la artista, Sol Bustamante, también cantante, quien comentó en la publicación de Jara: “Te amo, presidenta”, dejando claro su voto para las elecciones presidenciales de noviembre. Por su parte, la candidata aún no se ha referido a las palabras de Mon Laferte en Radio ADN.