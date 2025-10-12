Ruidosa Fest celebra su éxito y confirma versión para el 2026: “Queremos que se establezca como un festival chileno y que también se pueda exportar”

Tras congregar a 15 mil personas, tanto el sábado como el domingo, los organizadores del Ruidosa Fest sacaron cuentas alegres y confirmaron que volverán en 2026. “Hay pocos festivales en Chile que han tenido la oportunidad de implementar ese tipo de proyecto y de integración e inclusión", destacó al respecto Francisca Valenzuela, cantante y fundadora del certamen.

Compartir

Los organizadores del Ruidosa Fest 2025, certamen que se llevó a cabo durante este sábado 11 y domingo 12 de octubre en el Parque O’Higgins, celebraron el éxito alcanzado tanto a nivel artístico como en convocatoria.

En ese último punto, según cálculos de los organizadores, tanto el sábado como el domingo asistieron 15 mil personas, quienes pudieron disfrutar de la amplia parrilla de artistas, como también de los diferentes paneles de conversación.

“Ha estado increíble, creo que ha sido un éxito”, manifestó al respecto Francisca Valenzuela, cantante y fundadora del Ruidosa Fest.

Valenzuela también destacó el buen ambiente que se vivió este fin de semana en el Parque O’Higgins. “Todo ha pasado sin ningún problema, ha estado todo muy tranquilo”, estableció.

La artista no se quedó ahí y remarcó: “Estoy muy contenta, porque a nivel de producción y experiencia, creo que ha estado muy lindo. Y a nivel como de los artistas y fans, también ha sido muy lindo, porque están todas contentas, todos los shows han estado lindos y la audiencia está pasándolo bacán”.

El Ruidosa Fest vuelve en 2026

Franco Silva, productor de Bizarro y quien acompañó a Fran Valenzuela en este balance del Ruidosa Fest 2025, confirmó que este certamen volverá en 2026.

“Podemos decir que hay una edición para 2026. Fran Valenzuela entra como productora ejecutiva, vamos a firmar un acuerdo entre Bizarro y Frantastic, entonces estamos felices con esto. Queremos que se mantenga y se establezca como un festival chileno y que también se pueda exportar”, declaró Silva.

Ante ello, Valenzuela destacó que “hay pocos festivales en Chile que han tenido la oportunidad de implementar ese tipo de proyecto y de integración e inclusión. Ha sido súper importante poder hacer eso también”.