“Combatiendo en la calle”, sorpresas desde el extranjero y peticiones de renuncia: en qué estaban los candidatos a La Moneda en el día del estallido

Matthei se encontraba de vacaciones en Nueva York y debió adelantar su retorno para monitorear la situación dado su rol de alcaldesa de Providencia. Kast, en tanto, recorría La Serena recolectando firmas para conformar el Partido Republicano y de inmediato pidió intervención militar en las calles. Kaiser, por su parte, estaba en Austria y a los pocos días llegó al país y defendió la carnicería de un cercano en Maipú. Mientras, Jara participaba en Santiago de un consejo superior universitario y luego asumiría la defensa de causas por violaciones a los DD.HH.. Aquí, los roles que jugaron los ocho abanderados que hoy buscan llegar al poder.

Por Eduardo Monrroy y Jorge Palacios

Este sábado 18 de octubre se cumplen seis años desde que el estallido social de octubre de 2019 dejó en jaque la institucionalidad, con múltiples y masivas manifestaciones, además de actos de violencia que pusieron contra las cuerdas al gobierno de Sebastián Piñera y provocaron la apertura de dos fallidos procesos constitucionales.

La fecha está marcada a fuego en la cabeza de los candidatos presidenciales que hoy postulan a La Moneda. Cada uno de ellos jugó distintos roles: algunos estuvieron en la misma calle junto a los manifestantes, otros en regiones mientras desarrollaban otro tipo de actividades, mientras que la mitad se encontraba en el extranjero.

Cinco de los abanderados se encontraban ese día fuera del país.

Así ocurrió con la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien por esas días se encontraba de vacaciones en Nueva York, Estados Unidos, en un descanso de sus labores como alcaldesa de Providencia. “Como nunca, se tomó justo esos días”, recuerdan en su entorno, donde señalan que debió adelantar su regreso y solo encontró pasajes para el 19 de octubre, por lo que recién al día siguiente pudo aterrizar en el país.

Matthei, de todos modos, monitoreó la situación de la comuna desde el extranjero, alarmada sobre todo por lo que ocurría en las inmediaciones de la Plaza Italia. Desde esa fecha, mantuvo contacto con el entonces presidente Piñera para afinar el plan de acción con Carabineros y las decisiones que se debían tomar en conjunto.

Ya en Providencia, anunció la suspensión de clases para los establecimientos escolares la siguiente semana a instó a los colegios privados a hacer lo mismo.

“Nadie en su sano juicio podría estar feliz con lo que ocurre”, dijo por esos días. A través de redes sociales, además, mostró cómo los encargados municipales debían coordinar la recuperación de espacios públicos y fustigó la quema de un emblemático hotel del Parque Bustamante.

En los días siguientes su nombre estuvo sobre la mesa para el cambio de gabinete que preparaba Piñera de manera de contener la crisis. En el sector aseguran que Matthei era un nombre que se consideró para el Ministerio del Interior, lo que habría marcado un hito pues ninguna mujer hasta entonces había cumplido ese rol.

Sin embargo, hubo complicaciones para que aquello se llevara a cabo. El cambio de gabinete estaba planificado para el lunes 28 de octubre. En esa fecha, el equipo de Matthei se dio cuenta que no tendría el quorum necesario del concejo municipal para dejar sus funciones y asumir en Interior. Con esos cálculos, la idea se desvaneció y finalmente, luego de múltiples amagues, Piñera nombró en esa función a Gonzalo Blumel.

A inicios de noviembre, por otro lado, Matthei vivió un momento icónico cuando, en medio del estallido, se puso un chaleco reflectante para dirigir el tránsito y luego corrió varios metros de la prensa que le pedía declaraciones.

En su entorno recuerdan que Matthei no jugó un rol preponderante en el posterior Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, que firmó la UDI, su partido. Aunque sí recibió consultas por parte de las tiendas de Chile Vamos. Más adelante, se guardaría su posición respecto del plebiscito de entrada.

Kast se encontraba en La Serena recolectando firmas y desde ahí hizo llamados a decretar un estado de excepción

Solo un día antes de que se desatara el caos en Santiago, José Antonio Kast emprendía una gira a La Serena de manera de continuar en la recolección de firmas para formar el Partido Republicano.

Fue desde la loza del aeropuerto de la zona donde ya manifestaba una dura postura con las protestas y las acciones vandálicas. “¿Qué tiene de pacífico romper las puertas del metro, golpear a los guardias y no pagar el pasaje, aumentando los costos del sistema y afectando a los más pobres de Santiago? La izquierda radical socavando las instituciones en nuestro país“, declaró ese día, respondiéndole al expresidente de RD, Sebastián Depolo.

“Esto no es desobediencia civil, esto es delincuencia”, publicó en su cuenta de X, antes Twitter. Quienes se encontraban con él ese día destacan que fue el mismo 18 de octubre en la mañana cuando pidió la intervención de las Fuerzas Armadas en el orden público, en conjunto con carabineros.

Lamentablemente y pese a todos los esfuerzos, Carabineros no puede solo y sus funcionarios arriesgan gravemente su integridad, la de trabajadores y usuarios honestos del Metro. Es indispensable que nuestras Fuerzas Armadas puedan apoyar en el resguardo y control del orden público pic.twitter.com/1WL2tMXyeB October 18, 2019

En su círculo indican que llegó a la convicción de que la única manera de contener los desmanes era evitando tempranamente que todo explotara, como ocurrió la noche del 18-O. “Si se hubiera reaccionado ese mismo día temprano, la historia podría ser otra”, dice un cercano a Kast.

En los días siguientes el exdiputado rechazó ser parte de los diálogos para impulsar una nueva Constitución. En su equipo indican que se opuso debido a que llegó a la certeza de que un acuerdo así abriría un espacio de “incertidumbre constitucional”, que llevaría a Chile al “despeñadero”. Dirigentes del movimiento, además, organizaron encuentros para entregar alimentos a los carabineros que intervenían en la denominada “Zona Cero”.

Kast, eso sí, ha sostenido que durante esas semanas mantuvo una comunicación con el entonces presidente Piñera, a quien instó a ordenar a sus legisladores ya que, de lo contrario, advirtió, todo podía empeorar, algo que manifestó el martes pasado en Enade.

Kast, asimismo, fue de los primeros líderes políticos en manifestarse en contra del proceso constitucional que iniciaría más adelante, promoviendo el Rechazo en el plebiscito de entrada. Los republicanos, por lo demás, se declararon opositores al gobierno de Piñera en los meses siguientes, junto antes de la pandemia, algo que no perdonan en Chile Vamos.

Jeannette Jara: contralora académica y representante de causas

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, administradora pública y abogada de profesión, por entonces era contralora académica de la Universidad Humanismo Cristiano.

Según ha señalado su equipo, el 18 de octubre Jara fue parte de un consejo superior universitario durante toda su jornada de trabajo. A su hora de salida, a las 18.30, se fue a su casa, donde no salió a manifestarse hasta el día siguiente, aunque pudo sentir cómo el ambiente se tensaba.

Luego, Jara tuvo un rol no sólo opinante durante el lapso en el que ocurrió el estallido social. El 26 de octubre una columna de opinión con su firma apareció en el medio El Desconcierto. El título de la columna fue “Pensiones: una propuesta indecente”.

A través de redes sociales también mantuvo actividad. Por ejemplo, señaló la importancia que tenía la presencia de miembros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en las calles. “Ustedes son imprescindibles!!! Muchas gracias x su labor”, escribió en su cuenta de X el 21 de octubre, compartiendo un video que subió la cuenta oficial de la organización en la plataforma.

En octubre de 2019, además, Jara fundó Ideas para Conchalí, una plataforma ciudadana de la que fue su directora y que tenía como fin la recopilación de medidas para la comuna. A través de su rol directivo patrocinó dos querellas de heridos en manifestaciones por homicidio frustrado contra el entonces general director de Carabineros, Mario Rozas.

A través de la misma fundación lideró la iniciativa “No + Lacrimógenas”, espacio en el que se reunía con afectados y violentados en manifestaciones callejeras. “Nuestro país debe avanzar en Justicia, Verdad y Reparación para quienes hoy día son víctimas de violaciones a los derechos humanos y con esto, tomar una lección como sociedad para que nunca más Carabineros, las policías y las Fuerzas Armadas vuelvan a ser parte de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, dijo.

De ese período también hay una imagen de la que hace unas semanas Jara tuvo que salir a referirse. Se trata de una instantánea de ella posando con el brazo alzado junto a un mural vistiendo una camiseta del denominado “Perro Matapacos”, como santificado.

“Fue una tontera de mi parte. Nunca debí haberlo hecho. Y, ¿sabe por qué? No porque reniegue de lo que uno crea o no, primero porque yo sé que es un símbolo no más, no lo tomo como algo literal. Nunca pensaría en desearle la muerte a alguien”, dijo en junio de este año al referirse a la imagen tras haber sido la ganadora de la primaria del oficialismo.

Kaiser se encontraba en Austria y más adelante defendería una carnicería

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se encontraba en Austria, país donde residió por varios años, ejerció distintas labores y llevó a cabo el estudio de siete carreras universitarias, aunque sin titularse de alguna de ellas.

“Tenía de antes pasajes tomados a Chile. Llegué el 22 o 23 de octubre a Santiago, y ahí, junto con un amigo estuvimos defendiendo una noche su carnicería en Maipú, además de participar en distintas acciones de corte político par air articulando la resistencia de nuestra gente a lo que estaba sucediendo”, dice Kaiser a The Clinic.

El mismo 18 de octubre redactó un tuiter desde Austria donde respondió a una publicación del senador Evópoli Felipe Kast. “Este gobierno es un desastre. Incapaz de hacer cumplir las leyes y mantener el orden. Renuncien!”, comentó Kaiser.

También fue crítico de una declaración del Partido Comunista del mismo día del estallido en la que respaldaban las evasiones masivas: “(Esto es) apología de la violencia y el delito. Esta declaración bastaría para iniciar el proceso de ilegalización de un partido en el mundo civilizado. ¿Y en Chile? Bien, (Andrés) Chadwick…”.

Por esos días el actual candidato participó en algunos programas de streaming, de YouTube, de carácter libertario. Allí hizo un llamado a sus seguidores: “Ustedes no están solos. Somos millones, lo que pasa es que no nos hemos articulado todavía, no tenemos una representación que lleve nuestra voz y nos haga sentir. No nos vamos a rendir, vamos a dar la pelea en cada lugar que es parte del territorio nacional“.

Y sumó, sobre los protagonistas de los disturbios: “Los vamos a llevar a la justicia y van a pagar, porque lo que han hecho no tiene perdón de Dios. Aunque pasen 30 años. Han sacrificado al trabajador chileno, a la persona que es inocente y que no está jugando este jueguito político hueón“.

Parisi y su llamado a una “tregua”

Parisi, por su parte, se encontraba en Alabama, Estados Unidos, durante el origen del estallido social. “Estaba trabajando, como todos los chilenos, cuando ocurrió lo que ocurrió. Nos tomó por sorpresa. Al cuarto o tercer día hicimos un llamado a una tregua para que se volviera a la normalidad”, cuenta el líder del PDG, que por entonces no contaba con una estructura política para lo que después sería su segunda candidatura a La Moneda en 2021.

El actual líder del PDG, de hecho, enlaza lo ocurrido en estallido social con su aparición en las encuestas que más adelante medirían la carrera presidencial, para una elección en la que finalmente logró el tercer lugar, con el 11% de los votos.

En los días posteriores al estallido, asimismo, subió un video a su canal de YouTube titulado: “El brutal presidente que se perdió Chile”.

Harold Mayne-Nicholls, de paso por China

En el caso del candidato presidencial independiente y exdirigente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, consultado por este medio, señaló que el 18 de octubre de 2019 no se le encontraba en terreno nacional, sino en China.

El evento no fue muy comentado en sus redes sociales, salvo el 31 de octubre de ese año, cuando se tomó una selfi con una máscara veneciana por motivo de Halloween. “Una fiesta que no es nuestra, pero que los niñ@s disfrutan. Un poco de humor viene muy bien tras días donde el justo clamor popular se mezcló con violencia y dolores que parecían desterrados de nuestra sociedad”.

Hace unos días, además, hizo una breve reflexión sobre ese día. “Chile vivió un estallido que marcó un antes y un después. Fue la expresión de un país cansado de la desigualdad, pero también un llamado profundo a cambiar las cosas con respeto y sin violencia”.

“Ese día no debe ser recordado solo por la destrucción o el enfrentamiento, sino como una lección sobre la urgencia de recuperar la confianza, el diálogo y el alma de Chile. Juntos reconstruyamos nuestra convivencia nacional”, publicó.

Marco Enríquez-Ominami: en Argentina, con el Grupo de Puebla

“En Buenos Aires, por trabajo del Grupo de Puebla, con Chile en el corazón”, publicó el candidato Marco Enríquez-Ominami el 19 de octubre de 2019, un día después de que iniciara el estallido social.

El candidato presidencial era parte del Grupo de Puebla, foro político y académico de izquierda progresista que dictaba asesorías a los gobiernos y candidatos presidenciales de Sudamérica. A esa organización renunció en agosto, cuando presentó su quinta aventura presidencial.

“Podemos salir adelante y ser un país mejor. Hagamos lo imposible para evitar víctimas fatales. Tod@s podemos ayudar”, continuó su mensaje desde la capital argentina.

Días después, en el marco de lo que se vio como la marcha con mayor convocatoria del estallido —ocurrida el 25 de octubre—, Enríquez-Ominami volvió a publicar en sus redes sociales.

“Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo: plebiscito para una #AsambleaConstituyenteAhora. Pasemos de una limitada democracia electoral a una plena democracia económica, social y política con una #NuevaConstitución. #EstoNoHaTerminado”, publicó.

Artés: “Participando en las marchas del estallido”

El profesor Eduardo Artés, en tanto, consultado por este medio relató que el 18 de octubre se encontraba “en medio del estallido, como uno más, participando en las marchas, en todo lo que podía”.

“Muchas veces en la Plaza Dignidad o en otros lugares. A veces en regiones del país. Sin lugar a dudas fue uno de los actos más democráticos que ha tenido la sociedad chilena en los últimos años”, dijo.