Guga Ortiz: la historia del ciclista chileno que quedó parapléjico tras una caída y que volvió a la misma pista de su accidente para ser campeón

En 2017, una caída durante un entrenamiento para el campeonato Crankworx Whistler en Canadá dejó a Gustavo “Guga” Ortiz sin movilidad en las piernas. Ocho años más tarde, el ciclista volvió a la misma pista que marcó su vida y obtuvo el primer lugar en su categoría. “Nunca pensé que iba a volver a competir, y menos al lugar del accidente”, confiesa a The Clinic.

Su amor por el deporte partió a los 12 años, con una invitación de sus amigos para ir a andar en bicicleta al cerro: “Y me enamoré. La sensación que sentí cuando estuve andando esa primera vez fue como ‘esto es lo que quiero hacer'”, relata el ciclista Guga Ortiz (30) a The Clinic. Desde ese día, no se despegó más de la bicicleta, a pesar de los obstáculos en el camino.

En 2017, mientras entrenaba en el Parque Whistler de Canadá para el Crankworx Whistler —competencia en la que iba a participar pocos días después—, Guga tuvo una fuerte caída. Se fracturó una vértebra en la espalda: nunca más volvió a caminar.

En agosto de este 2025, el ciclista obtuvo el primer lugar en la misma competencia que, ocho años atrás, lo dejó sin movilidad en las piernas, esta vez en la categoría “Adaptive MTB” de paraciclismo. Luego del accidente dejó el deporte por tres años. “Nunca pensé que iba a volver a competir y menos pensé que iba a volver al lugar del accidente”, cuenta el ciclista.

Durante la competencia, Guga pasó por el mismo lugar donde se cayó. Para su sorpresa, correr en esa pista no le hizo revivir el trauma, si no que todo lo contrario. “Una de las cosas bacanes es que cuando fui, pude volver al lugar donde me caí. Mi reacción emocional fue muy distinta a lo que me estaba esperando. Fue como esa sensación de alivio más que sentir algún tipo de angustia”, asegura. Es más, después de eso, el Parque Whistler “es uno de mis lugares favoritos para visitar, es hermoso”, cuenta el ciclista.

Su vuelta al ciclismo después del accidente: “Tenía que entender que era como un deporte nuevo y no tenía que esperar lo mismo”

Sus amigos le presentaron el deporte, y también fueron quienes lo convencieron de volver a retomarlo luego del accidente. Al principio, se rehusaba a la nueva posibilidad de correr sin ocupar sus piernas.

—¿Cuál era tu mayor miedo de volver a correr?

—Es como cuando intentas de buscar algo que ya fue, que ya no existe. Por mucho que lo intentes recrear, ya no va a ser lo mismo, porque todo cambió. Abrirme a algo nuevo era lo que a mí me costaba mucho en ese momento. Tenía que entender que esto era como un deporte nuevo. Es algo totalmente distinto y no tenía que esperar lo mismo.

Pasó el tiempo y Guga extrañaba muchísimo el deporte, quería volver a sentir la “adrenalina” de competir. Comenzó a buscar alternativas y encontró la bicicleta con la que corre, llamada Bokehead. “Fue como, ya, esta es la bicicleta que quiero. Y desde ese punto me puse a conseguir lucas, apareció gente que me ayudó y volvieron algunas marcas que antes me ayudaban a correr”, relata. Ese fue el punto de partida para empezar a competir nuevamente. Actualmente, vive en Canadá hace un año y medio y pronto comenzará a trabajar con Bokehead.

Guga recuerda perfectamente su primera sensación en la bicicleta. “Andaba con mariposas en la guata y lo disfruté demasiado. Después me enamoré de la competencia. Desafiarme a ir más rápido y descubrir cosas nuevas de la bicicleta me encantaba, y aún me sigue gustando. En el triciclo también es entretenido ir descubriendo cosas y aprendiendo cómo hacerlas de manera diferente”, asegura. “Cuando estoy en el partidor me gusta ese sentimiento de estar un poco nervioso y de volver a sentir el 3-2-1 del cronómetro”, finaliza el deportista.