Presidenta del Frente Amplio defiende a Diego Pardow tras su salida: “Los últimos dos incendios provinieron del Socialismo Democrático”

Constanza Martínez abordó la decisión presidencial de sacar de su cargo al titular de la cartera de Energía y reflexionó sobre las diferencias en la forma en que se enfrentan las crisis dentro del oficialismo. “Me gustaría que abordáramos hacia adelante cómo se enfrentan las crisis cuando los involucrados pertenecen al Frente Amplio”, dijo. En el FA, precisamente, había molestar tras la salida del militante del militante y parte del partido ha apuntado a la responsabilidad de Martínez.

La salida del ahora exministro de Energía, Diego Pardow, no pasó desapercibida en las filas del Frente Amplio y generó cierta molestia soterrada. Y es que, según reconocen en el partido del Presidente Gabriel Boric, ya se ha vuelto una constante que, ante una crisis que exige asumir costos políticos, sea un militante del Frente Amplio quien deje La Moneda, a diferencia de lo que ocurre con otras fuerzas de la coalición, como el Socialismo Democrático.

Durante esta mañana, en conversación con Radio Pauta, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, abordó la salida del exministro, quien debió dejar su cargo tras la crisis provocada por el error de cálculo tarifario en las cuentas de la luz, que derivó en que los usuarios terminaran pagando montos superiores a los que correspondían.

En particular, la líder frenteamplista reconoció que, si bien no cabía duda de que Pardow debía asumir los costos políticos del error, “lo que hace doloroso es que uno tiene que asumir responsabilidades que no son necesariamente personales o exclusivas”.

Respecto de las críticas emanadas desde la oposición y del presidente del Senado, Manuel José Ossandón, quien aludió a la “inexperiencia” del Gobierno y sostuvo que el Socialismo Democrático llega “a parchar cuando hay una crisis”, Martínez fue tajante: “No estoy de acuerdo con eso”.

La presidenta del Frente Amplio recordó que “hay muchas crisis que han tenido como protagonistas a personeros del Socialismo Democrático, y se nos olvidan cuáles son esas crisis. Hemos colaborado para salir de ellas”, dijo en la radioemisora.

Si bien no las mencionó explícitamente, en el Frente Amplio recuerdan episodios como la fallida compra de la casa de Salvador Allende, la lenta reconstrucción en Viña del Mar y, uno de los más complejos, el Caso Monsalve. En esa línea, Martínez sostuvo que “los últimos dos incendios provinieron del Socialismo Democrático”.

Actualmente, seis de los 25 ministros del gabinete militan en el Frente Amplio. Además de Pardow, ya han debido dejar el Ejecutivo figuras como el exministro Giorgio Jackson, la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval, el exministro de Educación Marco Antonio Ávila, Claudio Huepe, Marcela Ríos y Julieta Brodsky.

Con todo, Martínez enfatizó que “me gustaría que abordáramos hacia adelante cómo se enfrentan las crisis cuando los involucrados pertenecen al Frente Amplio —por redes sociales, medios de comunicación o la oposición— y cómo se abordan en otros casos”.

El respaldo del FA a Pardow

Desde la tienda distintos personeros mostraron apoyo a Pardow tras su salida. “Valoramos decisión del Presidente respecto de la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow. Aunque con ello ni con la acusación constitucional bajarán las abusivas cuentas de la luz”, dijo el diputado Jorge Brito.

Por su parte, la jefa de bancada del FA, Lorena Fries, le mandó un saludo a Pardow “por su hidalguía” y señaló que, “por cierto, esto no puede quedar aquí, porque hay empresas detrás que también dejaron pasar de largo esto y respecto de ellas obviamente tienen que pronunciarse respecto del cambio”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau —también militante del FA—, comentó en sus redes: “Ha sido un honor trabajar contigo, Diego. Muchas gracias por todo”.