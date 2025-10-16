Con pasado en la CNE: quién es la jefa de División de Mercados Eléctricos del Ministerio de Energía por la que pasaban todos los decretos de la luz

Johanna Monteiro llegó en abril de 2022 a La Moneda, antes de eso trabajó dos años en la Comisión Nacional de Energía (CNE), institución que aplicó la errada fórmula que provocó un alza tarifaria mayor a la que correspondía. La ingeniera civil eléctrica de la Universidad de Chile, que cuenta con estudios en la NYU y en Harvard, es la encargada de revisar los decretos tarifarios que provienen del CNE.

Compartir

Pasado el mediodía, en el despacho presidencial de La Moneda se encontraba el mandatario Gabriel Boric, la directora de comunicaciones de Presidencia, Nicole Vergara, la ministra vocera Camila Vallejo, el director de la Secretaría de Comunicaciones, Pablo Paredes y el ahora exministro de Energía, Diego Pardow. Ahí, el Jefe de Estado le solicitó la renuncia a este último luego de que se revelara una falla metodológica en el cálculo que define la tarifa de la luz.

La crisis golpeó La Moneda el martes en la noche, mientras el Presidente realizaba su visita al Vaticano, en Roma. La Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió un informe técnico preliminar para la fijación de precios de la electricidad. En él, se reveló que existió un ajuste en la metodología de cálculo, específicamente respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que habría sido aplicado dos veces en períodos anteriores, generando un alza de los precios superior a la que correspondía.

En esa línea, personeros del oficialismo han dado luces sobre la persona encargada de revisar el decreto que hizo norma legal el alza de la luz: Johanna Monteiro, la jefa de la División de Mercados Eléctricos.

Según fuentes de Palacio, todos los decretos tarifarios pasan por la supervisión de Monteiro y su función es justamente velar y afinar lo que hace el CNE. Y es que fue esta institución la que había emitido el errado decreto en 2017 y que se continuó aplicando hasta este año. De hecho, por eso el nuevo biministro de Economía y Energía, Álvaro García, le pidió la renuncia secretario ejecutivo del CNE, Marco Mancilla.

Monteiro: estudios en EE.UU y pasado en el CNE

Monteiro llegó en abril del 2022 al Ministerio de Energía para hacerse cargo de la División de Mercados Eléctricos. Antes, desde 2020 hasta esa fecha trabajó en el CNE en el subdepartamento de planificación.

Es ingeniera civil electricista de la Universidad de Chile y tiene un magíster en relaciones internacionales de la Universidad de Nueva York con especialización en Energía y Medioambiente. Pasó por un curso avanzado de energía y cambio climático en la Universidad de Harvard y cuenta con diplomados en Regulación Económica y en Habilidades Directivas, ambos de la UAI.

Además, coordinó y desarrolló el informe anual de Definición y Programación de Servicios Complementarios (SSCC) en 2016, durante su pasantía por España.

Su interés, dice en su página de LinkedIn esta “en el análisis de temas regulatorios tanto del sector eléctrico como de hidrocarburos.