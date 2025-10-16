La soterrada molestia en el Frente Amplio por la salida de Pardow y el “dedazo” de Jara que pulverizó su permanencia en el Gobierno

En el partido del Presidente Gabriel Boric resintieron la forma en la que se dio la salida del titular de Energía, en particular luego de que esta mañana la abanderada presidencial del sector manifestara que ella sí le habría pedido la renuncia inmediatamente. En el FA y en La Moneda, además, señalan que el ex presidente ejecutivo de Espacio Público había dado señales de continuar en el cargo y ser parte de la solución, pero el mandatario optó por dar una señal política.

Por Jorge Palacios y Rodrigo Córdova

“La verdad es que sí, (le habría pedido su renuncia)”. Esa es la respuesta que entregó esta mañana la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), a las 9:40 horas de hoy, para referirse a la delicada situación que atravesaba por entonces el ministro de Energía, Diego Pardow (Frente Amplio), a raíz del mal cálculo de las cuentas de la luz que afectaba su liderazgo en la cartera.

La abanderada del sector, sorprendiendo a algunos miembros de su sector, no dio espacio a medias interpretaciones y se mostró por una posición: que Pardow no debía seguir en el Gabinete.

“Entiendo que este error viene de varios años. Entiendo, además, que este error viene de una comisión técnica de expertos, pero la verdad es que en mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas“, dijo la exministra del Trabajo, horas antes de que Pardow asistiera al Palacio de La Moneda por segunda vez durante la jornada para sellar su salida.

Las declaraciones generaron ruido en el partido en el que milita el ahora exministro. Y es que no fueron pocos los frenteamplistas que decodificaron el mensaje de Jara como un evento decidor y definitivo respecto del futuro de Pardow en el Gobierno, pues interpretaron que si la candidata del sector establecía un criterio, de cierta forma se presionaba a que el Ejecutivo actuara de acuerdo a ello.

Además, la situación de Pardow era compleja, puesto que desde que se dio a conocer el mal cálculo en las tarifas de la luz el martes por la noche, la oposición actuó rápidamente para presionar al extitular de Energía: la UDI anunció la presentación de una acusación constitucional que ya mostraba signos de cohesión en la oposición, con el Partido Republicano anunciando su apoyo y con RN auspiciando la misma postura.

Sin embargo, en el Frente Amplio algunos consideraron que con las palabras de Jara se vapuleaba cualquier posibilidad siquiera de sortear el escenario de su militante.

Y es que, a un mes de la elección presidencial y parlamentaria, en algunos cabía la chance de que Pardow superara la eventual presión generada por el libelo, sobre todo con el antecedente de las ocho acusaciones fallidas que se han impulsado desde la oposición en contra de autoridades del actual Gobierno.

De hecho, en el oficialismo mencionan que Pardow había dado muestras de normalidad, pese a la crisis que se había generado. El ex presidente ejecutivo de Espacio Público había desarrollado su agenda con normalidad en las últimas horas: si el miércoles había asistido a las sesiones del Congreso y había dicho que su continuidad dependía de la confianza del Presidente Boric, esta mañana se había trasladado a Vitacura para participar de una actividad donde también desarrolló explicaciones sobre la situación eléctrica.

Fuentes de La Moneda, de hecho, aseguran que Pardow quería seguir en su puesto, argumentando que podía ser parte de la solución. Sin embargo, el mandatario habría optado por dar una señal política.

En el Frente Amplio, asimismo, hay quienes señalan que las declaraciones de Jara tuvieron coordinación con La Moneda, dada su cercanía con miembros clave del gabinete, como la propia ministra Camila Vallejos, quien es parte de su misma corriente dentro del PC.

“La salida del ministro Pardow es una señal importante que reconoce la magnitud del problema. Agradezco la labor que realizó durante sus funciones todo este tiempo”, comentó Jara una vez conocida la salida del ministro. Y añadió: “Lo urgente ahora es compensar a las familias afectadas y dar una solución definitiva a un tema que ha golpeado el bolsillo de los hogares chilenos”.

Desde el Frente Amplio, al menos públicamente, dijeron valorar la salida de Pardow, aunque destacaron que con ello debería bastar para que la oposición no continúa con una acusación constitucional en su contra.

“Valoramos decisión del Presidente respecto de la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow. Aunque con ello ni con la acusación constitucional bajarán las abusivas cuentas de la luz”, dijo el diputado Jorge Brito.

Por su parte, la jefa de bancada del FA, Lorena Fries, le mandó un saludo a Pardow “por su hidalguía” y señaló que, “por cierto, esto no puede quedar aquí, porque hay empresas detrás que también dejaron pasar de largo esto y respecto de ellas obviamente tienen que pronunciarse respecto del cambio”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau -también militante del FA-, comentó en sus redes: “Ha sido un honor trabajar contigo, Diego. Muchas gracias por todo”.

Con la salida de Pardow, en todo caso, el Frente Amplio continúa siendo el partido con mayor representación dentro del gabinete del Gobierno de Gabriel Boric.