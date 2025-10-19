Marcel hace un repaso crítico del primer proceso constituyente y de lo que implicaba el Apruebo: “Creo que la ciudadanía fue más sabia que muchos de nosotros”

Aunque descartó decir que con la información de hoy hubiese votado Rechazo, el exministro de Hacienda entregó un juicio crítico de lo que significaba el Apruebo en el primer proceso constitucional. "Si volviera a ese punto me iría un poco más atrás, y me habría preocupado mucho más de qué es lo que estaba pasando en la Convención desde antes de que se iniciaran las votaciones", sostuvo. Además, reprochó que la administración Boric supeditara el éxito de su programa a un posible triunfo del Apruebo en septiembre de 2022. "Un gobierno de cuatro años, no puede darse el lujo de postergar iniciativas importantes en los primeros ocho o nueve meses", manifestó.

A dos meses de haber dejado el cargo de ministro de Hacienda y fuera de la arena política, Mario Marcel dice estar enfocado en asuntos personales, familiares y profesionales, pero lejos de las funciones públicas que le tocó cumplir por casi dos décadas.

En ese contexto, el economista reveló que está escribiendo un libro tipo crónica económica, que va desde el estallido social hasta fines de 2024, fecha en la que se logró dejar atrás cinco años de permanente crisis, según su visión.

Con dichos antecedentes, brindó una entrevista a DF en la que justamente repasó procesos que le tocó vivir tanto como presidente del Banco Central o como ministro de Hacienda. Uno de ellos el primer proceso constituyente.

Al ser consultado si es que se arrepiente de haber votado Apruebo, Marcel partió respondiendo: “Toda la etapa final de la Convención la seguí de bastante cerca. Conversé con muchos convencionales y fui testigo directo de cómo se logró frenar cosas muy complejas. Por ejemplo, cuando se votó la nacionalización del cobre, no se logró el quórum por sólo dos votos. Todas fueron votaciones muy complejas. Entonces, yo veía que se habían logrado frenar algunas cosas que realmente eran catastróficas para la economía y que excedían el mandato popular”.

En ese sentido remarcó que “hubo un acuerdo dentro de los partidos de gobierno para que si se aprobaba esa constitución, se hicieran modificaciones posteriores”.

“Por último, la Constitución requeriría un amplio conjunto de leyes habilitantes, que sería otra oportunidad de afinar. Entonces me parecía que algunas cosas que eran complejas se iban a poder resolver en esa instancia posterior”, continuó.

Pero al mirar aquel proceso desde el presente, el exministro de Hacienda sostuvo que “si se hubiera aprobado, no nos habría alcanzado todo el resto del periodo de gobierno para aprobar toda esa legislación. Entonces, creo que la ciudadanía fue más sabia que muchos de nosotros”.

Ante aquellas declaraciones, a Marcel se le preguntó si es que con la información de hoy hubiera votado Rechazo. Su respuesta fue así: “Si volviera a ese punto me iría un poco más atrás, y me habría preocupado mucho más de qué es lo que estaba pasando en la Convención desde antes de que se iniciaran las votaciones”.

Un triunfo del Apruebo que no llegó

En otro aspecto vinculado al primer proceso constituyente, Mario Marcel reprochó que la administración de Gabriel Boric supeditara el éxito de su programa a un posible triunfo del Apruebo en septiembre de 2022, cosa que no ocurrió.

“Un gobierno de cuatro años, no puede darse el lujo de postergar iniciativas importantes en los primeros ocho o nueve meses”, manifestó.