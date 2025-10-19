Ricardo Raineri, exministro de Energía, por cuentas de la luz: “La gente del mundo político no necesariamente tiene las competencias para entender procesos que son técnicos”

El economista y exministro de Energía del primer gobierno de Sebastián Piñera, Ricardo Raineri, analizó el error que disparó las cuentas de la luz y generó un sobrecobro de más de US$100 millones, con impacto en la inflación. Además, plantea cómo devolver lo pagado de más y propone cambios en la gobernanza de la Comisión Nacional de Energía (CNE) para evitar que errores como este se repitan. “El problema no solo fue técnico, también refleja la necesidad de fortalecer la gobernanza de la CNE”, advierte.

La controversia por el error de cálculo de las cuentas eléctricas puso fuerte presión en la Comisión Nacional de Energía (CNE), y el Gobierno, que finalmente optó por el pragmatismo para contener la crisis: primero anunciando la salida del ministro de Energía, Diego Pardow, y horas más tarde, con la remoción Marco Mancilla, quien se desempeñaba como jefe de la CNE, por sus responsabilidades técnicas en el desajuste tarifario.

Así, en un intento por cerrar el flanco político, se informó sobre la designación de Álvaro García como biministro de Economía y Energía.

Sin embargo, tal como aborda el exministro de Energía del primer gobierno de Sebastián Piñera, Ricardo Raineri, en esta entrevista con The Clinic, la crisis está lejos de terminar. Y es que más allá del efecto político, la situación encendió las alarmas entre los consumidores, que descubrieron haber pagado más desde el año pasado.

El sobrecosto —estimado en US$116 millones— generó inquietud en la ciudadanía y preocupación entre expertos, por el impacto en la confianza hacia el sistema tarifario y en la gestión de las entidades energéticas. El episodio, además, reabrió el debate sobre la transparencia y la solidez de los mecanismos de supervisión del sector eléctrico en Chile.

La propia CNE explicó que el desajuste se originó por una doble aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el cálculo de las tarifas reguladas. En la práctica, el componente inflacionario se consideró dos veces en la fórmula de actualización de precios, lo que infló artificialmente los valores cobrados a los clientes entre 2024 y 2025.

La falla no solo afectó directamente a los consumidores, sino que también se traspasó a la economía en general, contribuyendo a una mayor inflación durante el periodo.

Así, el error metodológico generó un desfase acumulado que ahora el Ejecutivo deberá corregir mediante una devolución o ajuste tarifario, que aún continúa en evaluación.

Es, en esa línea, que Raineri plantea que “la solución y los cálculos que se hagan respecto de los ajustes que hay que hacer, las devoluciones que hay que hacer a los usuarios, tienen que permitir de alguna manera restablecer y recomponer la confianza que deben tener los ciudadanos en que las tarifas eléctricas que se le cobran son las tarifas que corresponden”.

—Se ha hablado de culpa de las generadoras y de que las empresas deberían haberse dado cuenta antes, entre un sinfín de declaraciones al respecto. ¿Cómo evalúa usted lo que ocurrió?

—La situación es compleja, por los impactos que ha tenido sobre las cuentas de energía eléctrica para los consumidores regulados. Clientes residenciales, comerciales, que vieron sus cuentas subir más allá de lo que respondía, producto del descongelamiento de las tarifas eléctricas. Y una complejidad que se ve aumentada de forma importante por el efecto dominó que las tarifas eléctricas tienen sobre la economía.

Aumenta el precio de la luz, eso impacta y lleva a aumentos en el precio de otros bienes y servicios que ocupan energía eléctrica. Producir pan sale más caro, producir muchos bienes y servicios sale más caro, porque uno de sus insumos es energía eléctrica. También esto tiene un impacto lamentable sobre algunos precios que están indexados a la inflación. Entonces yo creo que la situación es lamentable, es muy compleja y hay que resolverla en forma rápida, pero no apresurada.

—¿Esta devolución podría realizarse simplemente ajustando el valor de la UF para que con el tiempo se compense? ¿O debería ser una devolución concreta, como ocurrió con los $7.000 de compensación del confort?

—La devolución debe reflejarse en un reajuste de las tarifas eléctricas, un recálculo. Recordemos que la tarifa eléctrica que nosotros estamos pagando hoy día incluye el precio de la energía, generación, transmisión y distribución, que estamos consumiendo hoy día, más el pago de la deuda con intereses que teníamos con las generadoras por el congelamiento de las tarifas eléctricas entre el año 2019 y 2024.

En ese sentido, lo que vemos hoy día es que el efecto de este error de cálculo de reajuste, en lo que es esa deuda, es lo que llevó a un aumento que aparentemente supera los US$100 millones. Entonces lo que habría que hacer es recalcular eso, ver de alguna manera cuál es el monto real que tenemos que devolver, dado este exceso de pagos que hemos hecho en el último periodo.

—¿Y cómo cree que podría hacerse esa devolución?

—Lo más seguro es que habría que ajustar hacia la baja los pagos que tenemos que hacer en los próximos periodos, años, respecto de la deuda que tenemos con las empresas. Yo veo que una devolución como la que se hizo en forma voluntaria con el tema del confort, de los $7.000, se puede hacer, pero yo creo que lo más razonable es recalcular las tarifas incorporando esto que, las empresas eléctricas ‘nos deben a nosotros’.

Ahora, nosotros como usuarios tenemos un saldo en contra de deuda con las empresas eléctricas respecto de lo que no pagamos entre 2019 y 2024, entonces ahora, considerando este sobre cobro que nos hicieron, este saldo en contra que tenemos es menor de lo que pensábamos.

El rol que cumplió el congelamiento de la tarifa desde 2019 a 2024: “Ahí es donde se genera esta tremenda diferencia de US$100 millones extra”

Con el estallido social, una de las medidas que se tomó fue la de congelar las tarifas de la luz, para evitar lo que era en ese entonces un alza del 9,2%. Sin embargo, dicha medida no podía ser eterna, y el año pasado el Gobierno, tras un arduo debate, tomó la decisión de descongelarla.

—El biministro García comentó que le parecía muy extraño que las empresas generadoras no se hubiesen percatado de este error de cálculo en las cuentas, porque era algo, según él, fácil de detectar. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que hay cierto grado de responsabilidad de parte de las empresas generadoras?

—Hay un error conceptual importante dentro de la Comisión Nacional de Energía, respecto de cómo se calcula una tasa de interés para deudas en peso, o deudas ya reajustadas. Es lo que genera toda esta cadena de errores, donde vemos que esto viene desde el año 2017 con una resolución de la Comisión Nacional de Energía, la 556. Entonces ahí se mete en el sistema el concepto que está equivocado, generando espacios para ambigüedades. Ahí hay aplicaciones de este concepto erróneo durante 2018 o 2019, pero en montos que eran tremendamente pequeños, por lo tanto podríamos decir que no hubo impactos reales. Pero el problema empieza a potenciarse el año 2024 cuando se descongelan las tarifas.

Desde 2019 a 2024 las tarifas estuvieron congeladas, ahí es donde nosotros como usuarios empezamos a acumular una deuda con la industria. Y es a esa deuda que se le aplica esta fórmula errónea, y es donde se genera esta tremenda diferencia de US$100 millones extra que nos estaban cobrando.

Ahora, las empresas, si se dieron o no se dieron cuenta, yo creo que es entrar a especular algo que no sabemos, pero sí podemos entender que esto era algo que la génesis del error ocurre el año 2017 y, eventualmente, se aplicó sin impactos reales por algún periodo ahí hasta que se congelan las tarifas, y en todo ese periodo nadie de alguna manera se dio cuenta.

“Es importante recuperar una Comisión Nacional de Energía que sea un organismo absolutamente técnico”

Si bien el exministro no apunta a responsables respecto del error en la metodología de cálculo, asegura que en gran parte la culpa se debe a que el ministerio e instituciones como la CNE deben estar manejados por personas expertas y técnicos, y no políticos.

—Si hubiera que culpar a alguien o algún periodo, entonces, ¿sería el 2017 y no al exministro Pardow y este gobierno?

—El que firma esa resolución 556, si recuerdo bien, es Andrés Romero, que estaba en la Comisión Nacional de Energía, pero aquí, más que estar apuntando con el dedo a todos los que pasaron por la Comisión Nacional de Energía del 2017 en adelante, a todos los ministros de Energía que pasaron del 2017 en adelante, que son varios, aquí la pregunta es ¿qué hacemos para, de alguna manera, tratar de minimizar que errores como este vuelvan a ocurrir en el futuro? Y ahí yo creo que hay dos aspectos.

Uno es la gobernanza de instituciones técnicas. Frecuentemente nosotros escuchamos al mundo político decir que los espacios de gestión, administración dentro del Estado, deben ser liderados por gente del mundo político. Pero aquí vemos que la gente del mundo político no necesariamente tiene las competencias para entender procesos que son técnicos. Y yo creo que ahí es importante recuperar una Comisión Nacional de Energía que sea un organismo absolutamente técnico.

—¿Se refiere al tema del personal que lidera este tipo de organizaciones?

—Sí, en eso está el tema del personal que trabaja en organismos que deben cumplir roles técnicos. Y ahí ciertamente queremos a la mejor gente. Si hay algo que es delicado es el cálculo de las tarifas eléctricas. Yo quiero tener ingenieros, expertos, economistas de primer nivel, que estén mirando cómo se hace eso y de alguna manera estén a cargo de eso, y no personas que llegan por recomendaciones respecto de militancias políticas o cosas por el estilo, que no necesariamente son los mejores. Entonces, ahí es tremendamente importante blindar a estas instituciones.

Tendríamos que mirar si la Comisión Nacional de Energía, como algunas otras instituciones en Chile de carácter similar, requieren una nueva estructura de gobernanza y que dejen de ser instituciones que son ‘dirigidas por una sola persona’ y pasen a tener un consejo, un directorio, que sea un directorio profesional del más alto nivel para que de alguna manera haya una mejor gobernanza, un mayor control y una mayor dirección.

—¿Propone que la CNE tenga un consejo?

—O sea, perfectamente, en vez de tener una Comisión Nacional de Energía que depende del secretario ejecutivo, podríamos tener una que depende de un consejo. Pero ahí también tenemos que velar que ese consejo no termine siendo también un cuoteo político. Que realmente tengamos profesionales de alto nivel que, de alguna manera, participen de ese consejo y estén supervisando que hayan procedimientos, que haya un mecanismo de revisión, de control.. El problema que tenemos aquí con la tarifa, el error de cálculo, es un problema de gestión.

—Se habla de que en promedio a las personas les debería disminuir cerca de un 2% el valor el próximo año, en promedio. Pero hay quienes dicen que dependiendo de la región puede ser de 1 a 9%, ¿Cómo se puede calcular? ¿Cómo puede saber la gente cuánto se le cobró de más?

—Aquí hay que hacer un proceso de ingeniería en reversa importante. Vámonos un poquito al año pasado, cuando se estaba discutiendo que venía este descongelamiento de las tarifas. Ahí se hablaba de que las tarifas iban a aumentar en distintos momentos en el tiempo en X%, y se hablaba incluso en algunas zonas donde iba a subir hasta un 60%. Entonces, el impacto varía por localidades en función de los precios de nudos, de los precios de la energía en distintas localidades. Hay lugares donde la energía eventualmente tiene precios más altos que en otros por la cercanía o lejanía o la disponibilidad de líneas de transmisión. Entonces, eso de alguna manera es lo que se va a ver reflejado aquí.

Ciertamente vamos a tener una disminución en la tarifa que se nos está cobrando, tratando de reflejar lo que se nos cobró de más. Ahora, también esa disminución en la tarifa esperemos que ayude a algo en compensar en recomponer los efectos dominó que esa mayor tarifa tuvo sobre el resto de la economía, sobre la UF, sobre las tasas de interés, sobre el precio de los bienes y servicios.

—Pero hay ciertas cosas de las consecuencias del cobro excesivo en las cuentas, que son irreversibles, ¿o no?

—Lo que pasa es que, al final este es un pedacito de la inflación. Si tratamos de recordar la inflación, el alza de tarifas, cuando se congelan las tarifas, el Banco Central habló de que, de cinco puntos, un punto más o menos, un 25% se había explicado de la inflación por el aumento de las tarifas eléctricas. Entonces, sí, aquí esto va a ayudar a que, eventualmente, la inflación sea menor. Pero igual en Chile todavía no estamos a niveles de cero inflación como para que surja ese problema. Ojalá siga bajando la inflación y nos acerquemos, digamos, a lo que son las metas de largo plazo de una inflación del Banco Central de 3%, que es el rango que deberíamos tener. Y vamos caminando para allá. Quizás esto va a ayudar a que nos acerquemos más a eso. De la misma manera el mal cálculo de las tarifas nos alejó más de eso.

—Mencionó que todo este cobro de más se traspasó a inflación a través de la UF y otros parámetros, pero ¿Ese efecto ya lo sentimos? ¿Ya se acabó o se sigue percibiendo?

—Lo hemos ido viviendo. Esto es como una ola. Pudo ser como una ola que nos reventó. el alza fue de forma fuerte de tarifa en 2024 y a principios de este año. Pero después esa ola tiene su cola de efectos que se van sintiendo a lo largo del tiempo y se van alimentando.

Y por eso es que el tema de la inflación es un tema muy complejo que es despertar a un monstruo que cuesta mucho apagar. Por todos los efectos de encadenamiento, efectos dominó que persisten en la economía. Entonces aquí, de alguna manera, los efectos más fuertes de ese mal cálculo ya se alimentaron dentro de la economía y entonces van quedando efectos secundarios, terciarios. Y se van a ir apagando y ahora, una vez que se implemente, se hagan los cálculos correctos y se implemente este ajuste a la baja que deberíamos observar en la tarifa va a ayudar a atenuar los efectos adversos que vivimos en el pasado.

Ahora, un tema que yo creo que es muy importante es aquí la transparencia que se le imprima a todo este proceso de recálculo tarifario. Es importante conocer cuándo la Comisión Nacional de Energía y cuándo el gobierno se dio cuenta de esta situación. Se ha hablado que esto lo descubrió la Comisión Nacional de Energía o la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Hay cierta información ahí que todavía es bastante ambigua.