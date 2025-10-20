Banco Itaú depositó $140 millones por error a inmobiliaria: empresa no los devolvió, se disolvió este año y ahora enfrenta querella por “hurto de hallazgo”

Banco Itaú Chile inició una querella contra dos representantes de Inversiones San Fernando VIII, tras recibir por error una transferencia de casi $140 millones y no devolverlos. El caso, que data desde 2022, está en investigación judicial para esclarecer posibles maniobras de apropiación indebida.

El pasado jueves 2 de octubre, Banco Itaú Chile presentó una querella por hurto de hallazgo en contra de dos de los representantes de la empresa inmobiliaria Inversiones San Fernando VIII, luego de que esta recibiera por error una transferencia de casi $140 millones y no restituyera los fondos.

El conflicto se originó en marzo de 2022, cuando el Banco Itaú depositó por error dicha cifra en la cuenta corriente de Inversiones San Fernando VIII, en lugar de transferir el pago a Inmobiliaria Irarrázaval SpA, la verdadera destinataria del pago.

Al detectar el error, Itaú se contactó con la empresa receptora para solicitar la devolución de los fondos. Uno de los representantes de la compañía “confirmó que habían recibido los millonarios fondos, reconociendo inmediatamente que tales fondos no le pertenecían”, dice la querella.

Sin embargo, el representante explicó que había invertido el dinero en fondos mutuos y que recién el 18 de abril de 2022 estarían disponibles para retirarlos, fecha en la que prometió devolverlos.

A pesar de dicha promesa, desde Itaú aseguraron que la devolución del dinero nunca se concretó. El 27 de marzo de 2025, el presidente del directorio de la empresa informó al banco sobre la disolución de la sociedad Inversiones San Fernando VIII. A juicio del banco, lo anterior representó una maniobra para evitar la restitución y consolidar la apropiación definitiva de los fondos transferidos por error.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por el Banco Itaú y ordenó remitirla al Ministerio Público para su investigación.