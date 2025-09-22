Empresa que depositó por error $165 millones a trabajador que luego renunció, presenta recursos de nulidad luego que fuera absuelto por la justicia

El Consorcio Industrial de Alimentos (Cial) presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago tras la absolución de un exfuncionario que recibió por error un sueldo 330 veces superior al acordado. La empresa cuestiona el fallo que lo eximió del hurto por hallazgo y busca su condena por apropiación indebida.

El Consorcio Industrial de Alimentos (Cial) —que controla las marcas La Preferida, San Jorge y Winter— presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago con el objetivo de condenar a un extrabajador que recibió por error un sueldo 330 veces mayor que el acordado en su contrato.

De acuerdo con Diario Financiero, el 8 de septiembre de 2025, el 1° Juzgado de Garantía de Santiago absolvió al exfuncionario del delito de hurto por hallazgo. Cial cuestionó el fallo y pidió que se le condene a 540 días de presidio menor en su grado mínimo y a pagar una multa de 5 UTM, más las costas que se originen.

El abogado de la empresa, Leonardo Battaglia, aseguró que “el tribunal comete un grave error al considerar que los hechos materia del requerimiento, y que se tuvieron por acreditados, no son constitutivos de delito”.

Battaglia agregó que “el imputado (…) no solo recibió una suma de dinero por error, sino que, en un acto posterior y doloso, se aprovechó de dicha situación. Es decir, no solo halló en su cuenta vista una suma de dinero que no le pertenecía, sino que, con pleno conocimiento de la identidad de su dueño, desplegó una acción apropiatoria de los mismos, al girar y transferir la totalidad del dinero”.

Además, el abogado sostuvo que la sentencia es “incorrecta”, ya que “el tribunal de primera instancia, a pesar de haber tenido por acreditados los hechos del requerimiento (…), incurrió en una manifiesta y decisiva errónea aplicación del derecho al no subsumirlos en el tipo penal del hurto de hallazgo”.

La trama detrás del millonario error

En mayo de 2022, un asistente de despacho de Cial –quien tenía un sueldo de alrededor de $500 mil– informó acerca de un error en el pago de su salario de dicho mes, pues recibió en su cuenta corriente un pago en exceso por $165.398.851. La empresa indicó que “se le informó y aclaró que ese dinero no correspondía al pago de ningún servicio”.

La defensa de Cial aseguró que el trabajador se comprometió a ir a su banco y generar un vale vista en nombre de la empresa. El hombre reapareció casi un mes más tarde cuando, a través de su abogado, presentó una carta de renuncia voluntaria.

A pesar de que la empresa logró levantar el secreto bancario del extrabajador, el Juzgado de Garantía falló a favor del hombre y lo absolvió del delito por el que fue formalizado por el Ministerio Público.