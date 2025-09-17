Autoplanet acusa millonario fraude: extrabajador habría hackeado el sistema para comprar más de $400 millones en productos sin pagar

Autoplanet presentó una querella por fraude informático ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, acusando a un extrabajador de manipular el sistema de compras online para obtener productos por más de $400 millones sin pagar. La empresa detectó la irregularidad tras dos años de incongruencias en sus cuentas.

Autoplanet presentó una querella por fraude informático ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en contra de un extrabajador acusado de comprar productos valorados en más de $400 millones sin pagarlos realmente.

De acuerdo con Las Últimas Noticias, la empresa tardó dos años en detectar por qué las cuentas de los artículos vendidos a través de su sitio web no cuadraban con los ingresos que dichos productos deberían generar.

Las sospechas se centraron en un trabajador del área de e-commerce, quien estaba a cargo de “la correcta ejecución del flujo de compra a través de la web”, según dice la querella. El recurso plantea que el funcionario habría encontrado una falla en el sistema desde el ingreso a la página para comprar el artículo hasta su retiro en tienda.

El camino que siguió para concretar el fraude

Para comprar un producto en el sitio web de Autoplanet, es necesario agregarlo a un carro de compras para después pagarlo mediante Transbank. Una vez cancelado, el sistema de la empresa activa un mecanismo automatizado que prepara el producto y lo envía a la dirección indicada o a la tienda elegida.

Sin embargo, el funcionario habría utilizado un mecanismo específico para obtener estos productos: formulario abortado. Esto ocurre cuando hay artículos que se agregaron al carro, pero que finalmente no se compraron.

Como tenía acceso al estado de pago en el sistema, cambiaba los códigos de compras que daban cuenta de un formulario abortado para que salieran como “pagadas”. Así, el mecanismo emitía una boleta y una orden de despacho, generalmente para el retiro en tienda.

Desde Autoplanet sospechan que el funcionario contaba con cómplices: “La hipótesis es que el trabajador realizó alguna vez un pedido y, dado que no fue descubierto, comenzó a realizar este tipo de procedimiento de forma consistente con el tiempo, para su círculo cercano y para clientes, que generaron ganancias al obtener tal cantidad de productos sin costo”, dice la querella.

Además, la empresa aseguró que entre marzo 2023 y mayo 2025, el trabajador habría adquirido de manera fraudulenta 720 productos, valorados en $415.022.785.