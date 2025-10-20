Prueba de manejo Kia Tasman: la pick-up que no busca gustarle a todos, solo impresionar

La prueba de manejo Kia Tasman revela una camioneta que apuesta por el diseño más atrevido del segmento y por auténtica capacidad off-road, combinando detalles premium con un carácter duro y funcional que no intenta agradar a todos.

La Kia Tasman en Chile no está para pasar inadvertida. Desde el primer vistazo queda claro que no busca el equilibrio visual clásico del segmento, sino el impacto. Volúmenes marcados, parrilla dominante, ópticas con identidad propia y un tratamiento casi escultórico de las superficies hacen que esta pick-up despierte opinión inmediata. El diseño es deliberadamente polarizante, probablemente el más audaz que Kia ha llevado a producción.

Y es justamente ahí donde la Tasman empieza a diferenciarse: en un mercado saturado de pick-ups que evitan el riesgo, Kia elige levantar la mano. No es solo un discurso estético; es una declaración de carácter desde el minuto uno.

Interior con lógica práctica, táctil y honesta

Una vez adentro, la lógica sigue la misma línea: no es un lujo aspiracional de SUV, sino un lenguaje más robusto, con texturas pensadas para durar y usarse. Destaca el “leit motiv” rugoso que se repite en teclas, perillas y manillas internas, un detalle industrial pero elegante. El color chocolate del interior —al menos en la unidad evaluada— aporta distinción sin caer en lo pretencioso, aunque probablemente genere división en preferencias personales.

Más allá del diseño, brillan las soluciones prácticas: un apoyabrazos central que se convierte en mesa de trabajo, el compartimiento debajo de los asientos traseros También está el pequeño compartimiento de almacenamiento integrado en el tapabarros trasero derecho y las puertas posteriores que abren casi 90°, facilitando acceso total.

Y sí, el audio Harman & Kardon suena como se espera que suene un sistema premium: amplio, claro y con verdadera presencia.

Prueba de manejo Kia Tasman en asfalto: carácter de camioneta, sin simulaciones

Esta prueba de manejo Kia Tasman en Chile deja claro que Kia no quiso disimular su esencia mecánica. La suspensión trasera —como corresponde a una pick-up enfocada en trabajo y aventura— es firme, con la clásica sensación de eje vivo que puede transmitir rebote cuando no hay carga, pero sin ser incómoda ni seca. No es una suspensión “suavizada” para seducir usuarios de SUV; se siente auténtica, estable, confiable.

La dirección es directa y suficientemente precisa para el uso diario, sin aspavientos deportivos. El motor diésel 2.2 litros entrega con solvencia el torque necesario para mover con autoridad sus dimensiones, privilegiando la fuerza por sobre la aceleración agresiva. Todo está calibrado para transmitir seguridad, no nervio.

Prueba de manejo Kia Tasman off-road: respuesta auténtica, no decorativa

Ahí es donde sorprende. La Kia Tasman no juega a parecer off-road: lo es. Diferencial trasero con bloqueo electrónico, caja reductora 4L, selector de modos de terreno (Auto, Snow, Mud, Sand y el modo Rock reservado para zonas de alta dificultad), y un modo X-Trek que actúa como control de avance ultra lento en pendientes complejas.

La altura libre al suelo se sitúa cerca de los 25 cm y el vadeo alcanza hasta 800 mm en condiciones controladas. No estamos ante una camioneta para aventurillas livianas, sino ante una que puede efectivamente encarar rutas severas con confianza. Incluso las cámaras y las lecturas del terreno están pensadas para conducción técnica, no solo para “foto de marketing”.

El mensaje es claro: no aparenta capacidad, la tiene.

Identidad fuerte en un segmento que homogeniza por default

La prueba de manejo Kia Tasman confirma una estrategia distinta. No intenta agradar a todos. No quiere parecer una SUV musculosa. Tampoco se disfraza de camioneta lifestyle. Es una pick-up consciente de su propósito, que suma diseño atrevido y soluciones prácticas de uso real, pero sin diluir su fundamento mecánico.

Quien quiera suavidad absoluta, probablemente no la elija. Quien valore autenticidad, herramientas concretas para el trabajo y aventura real —no solo la estética de aventura— tendrá en la Tasman una propuesta que obliga a repensar el orden de las opciones.