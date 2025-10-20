Rodrigo Robles, gerente general de Everton, y los desafíos del Grupo Pachuca al mando de los Ruleteros: “Ellos respetan bastante la identidad local”

En un nuevo capítulo de El Gerente, Rodrigo Robles, actual dirigente de Everton, aborda los objetivos del grupo empresarial que administra al equipo de la quinta región y repasa los desafíos a mediano y largo plazo de la institución. "El objetivo es consolidar -y no quiero caer en la frase cliché de ser el cuarto grande de Chile- a Everton como una institución sólida, competitiva a nivel local e internacional guardando las proporciones con Argentina y Brasil, pero entendiendo que se representa a unas ciudad muy importante", comenta Robles.

En el decimocuarto capítulo de El Gerente, el podcast de The Clinic conducido por Nelson Osses y Rodrigo Goldberg, Rodrigo Robles -exdirigente de Audax Italiano, O’higgins, exejecutivo de la ANFP a cargo de las selecciones nacionales y actual gerente general de Everton de Viña del Mar— repasa los años más complejos del fútbol chileno desde una mirada interna y técnica.

Robles, entre otros temas, habla de los desafíos estructurales de la Federación de Fútbol de Chile, la falta de planificación a largo plazo de la ANFP, la crisis económica del medio local y su nuevo rol en la administración de Everton.

Cabe recordar que en 2016, el Grupo Pachuca compró el 80% del club, y tres años más tarde adquirió la totalidad del cuadro ruletero. Y actualmente de la quinta región no la pasa bien en el Campeonato Nacional: marchan en la 12° posición en la tabla de posiciones, pero a solo dos puntos del puesto de descenso directo.

Es más, el pasado fin de semana sus hinchas protagonizaron una invasión a la cancha del Estadio Sausalito en el marco de la derrota frente a Universidad Católica. Una situación lamentable que engloba el complejo momento del club, que está lejos de pelear puestos en copas internacionales.

El dirigente se refirió al rol del grupo empresarial al mando de la institución y los desafíos de conectar con la gente de la Ciudad Jardín. “Ellos respetan bastante la identidad local, que es algo que se cuestiona en otros ámbitos pero en este caso no. Tenemos un presidente corporativo local que se encarga de resguardar la identidad local”, sostiene.

Robles asegura que su misión es capturar conocimiento, innovación o identidad del Real Oviedo, club que juega en la Primera División de España. “Pero respetando la identidad local, entendiendo que (Everton) es un club con historia, que representa una ciudad, que es muy importante para Chile y el club lo entiende así. Por eso tenemos un comportamiento local muy fuerte, no se ha desconectado”.

Y agrega: “Más allá del tema económico particular, son identidades locales, clubes locales. En Chile existe el fair play financiero, tenemos nuestro propio presupuesto. No somos más “poderosos” que la competencia en Chile pero sí con los beneficios de ser parte de un grupo, como por ejemplo acceder a jugadores que de otra manera uno no accedería, buenas prácticas o intercambio de conocimiento”.

Sobre los desafíos a mediano y largo plazo de Everton, Robles destaca que “uno intenta replicar las buenas prácticas del resto de las industrias en el fútbol. El objetivo es consolidar -y no quiero caer en la frase cliché de ser el cuarto grande de Chile- a Everton como una institución sólida, competitiva a nivel local e internacional guardando las proporciones con Argentina y Brasil, pero entendiendo que se representa a unas ciudad muy importante”.