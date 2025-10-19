Los castigos que arriesga Everton tras el bochorno en Sausalito: hinchas invadieron la cancha y forzaron el término del partido ante la UC

En la parte final del partido entre Everton y Universidad Católica de este domingo en Sausalito, un grupo cercano a 60 personas invadió la cancha, encarando a los jugadores del elenco viñamarino y enfrentándose con personal de seguridad.

En los minutos finales del partido entre Everton y Universidad Católica, disputado este domingo en el Estadio Sausalito, se produjo una bochornosa situación: un grupo de barristas del cuadro local invadió la cancha, para luego encarar a los jugadores viñamarinos y enfrentarse con personal de seguridad.

Fueron cerca de 60 hinchas que irrumpieron en el campo de juego, procedentes de la galería Cerro de Sausalito.

La invasión se produjo cuando el juego estaba detenido, tras un choque entre el arquero evertoniano Ignacio González y el goleador cruzado Fernando Zampedri.

Los barristas de Everton aprovecharon la detención para invadir la cancha, lo que llevó al juez del partido, Manuel Vergara, a finalizar el partido ya que no estaban las condiciones de seguridad para continuar.

En lo deportivo, cabe consignar que la UC se impuso con un sólido 3-0 gracias a un triplete de Fernando Zampedri. El resultado deja a Católica en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 45 puntos, mientras que Everton queda en la parte baja con 22 unidades, solo dos más que Unión Española que abre la zona de descenso con 20 puntos.

Foto: Agencia Uno

¿Qué dice el reglamento?

El artículo 66 del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP, correspondiente a la responsabilidad por la conducta de los espectadores, establece los castigos ante este tipo de situaciones.

“Se considera conducta impropia, entre otras, la invasión al campo de juego y/o a la zona de exclusión, por parte de los adherentes o simpatizantes, los actos de violencia contra personas o bienes”, es parte de lo que plantea el citado artículo.

En caso de existir denuncia por parte del árbitro del partido, del Directorio de la ANFP, de cualquier club participante en el Torneo o de oficio, el Tribunal de Disciplina podrá aplicar una o más de las siguientes sanciones: