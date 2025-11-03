Las pistas que permitieron lograr la detención del hombre acusado de matar a fotógrafo de la Teletón y a sus dos hijos en La Reina

La PDI detuvo a Jorge Ugalde Parraguez por el triple homicidio de Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo de la Teletón, y de sus dos hijos de 17 años. Una serie de pericias permitieron descartar la hipótesis inicial de parricidio y posterior suicidio, y confirmar indicios de participación directa del acusado.

Pasadas las 15:00 horas de este lunes se confirmó la detención de Jorge Ugalde Parraguez por el triple homicidio de su cuñado Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo de la Teletón, y de sus dos sobrinos mellizos menores de edad. El hecho ocurrió el 18 de octubre pasado en la comuna de La Reina.

Cruz-Coke tenía 62 años y sus hijos mellizos 17. Se desempeñaba como director de fotografía y trabajó al interior de Teletón. Desde la institución lamentaron su muerte y destacaron que “Eduardo colaboró con Fundación Teletón durante varios años como camarógrafo y director de fotografía”.

Fue el propio Ugalde quien alertó a la policía del hallazgo de los cuerpos de las víctimas, dado que vivía en el mismo sitio que sus familiares. En un primer momento, la Fiscalía informó que el hecho se investigaba como un parricidio y posterior suicidio. Sin embargo, tras una serie de pericias se encontró evidencia compatible con el delito de triple homicidio.

El homicidio del camarógrafo de la Teletón y sus hijos mellizos

El prefecto inspector de la Policía de Investigaciones (PDI), Jorge Abatte, confirmó la detención de Ugalde (59). Esto, por el “triple homicidio de dos menores de edad y un sujeyo mayor de edad, ocurrido el 18 de octubre en la comuna de La Reina”.

“Se habló en las primeras horas de un probable de un posible parricidio. Motivo por el cual la investigación, las pericias realizadas, registro de cámaras y registros telefónicos, se logra acreditar fehacientemente la situación del imputado en el sitio del suceso y su participación“, afirmó Abatte. “Tenemos totalmente acreditada la participación y situado, en el mismo sitio del suceso, a la persona imputada y detenida. Es parte de la investigación, que no termina acá así que no podemos descartar que existan otras personas involucradas”, recalcó.

Consultado sobre el uso de una máscara por parte del detenido al momento de los hechos, Abatte detalló que “efectivamente se encuentran algunos elementos en el sitio del suceso. Los cuales han sido periciados y dan resultados positivos para efectos de lograr la imputación de la persona detenida. No obstante, se trabaja en la ubicación del arma y otros elementos asociados (…) Se logra interpretar y acreditar la dinámica ocurrida en el sitio del suceso. Como también lograr la ubicación del imputado en el sitio del suceso y eso se acredita por registros fílmicos, registros telefónicos y de otro tipo. Los cuales contrastan a la primera declaración que otorga el imputado”.

Una imagen del imputado en el Canal San Carlos

Con respecto a la indagatoria, el fiscal Francisco Lanas recalcó que “se fueron descartando cada uno de los puntos que él destacó en su declaración y que permitían exculparlo de la comisión del ilícito. A partir de las cámaras de seguridad, evidencia genética en el sitio del suceso, trabajo de cámaras corporales de Carabineros”.

Sobre la imagen del detenido deshaciéndose de una bolsa en el Canal San Carlos, Lanas afirmó que “parte del trabajo de las cámaras de seguridad era establecer la ruta que siguió el imputado momentos antes y después de la comisión del hecho. Esto nos permitió establecer que el imputado se deshace de un elemento. Es materia de investigación qué contenía dicho elemento. Pero se contradice con lo señalado en su declaración donde dice que él solamente salió a correr con su perro, a dar una vuelta cerca de su domicilio, para luego volver. En horas que tampoco pudieron ser corroboraras mediante las cámaras de seguridad”.

“Sobre las motivaciones, tenemos indicios preliminares que no los podemos señalar ahora. Van a ser materia de la audiencia de formalización, pero dicen relación con diferencias familiares. Los detalles serán expuestos el día de mañana”, añadió el fiscal. “La causa preliminar que tenemos de muerte (de los mellizos) es una causa de asfixia. Sin existir huellas de violencia por parte de terceros. Por lo cual, los elementos que se van a exponer mañana en la audiencia de formalización es sobre qué sustancia le pudiesen haber suministrado a los menores para que éstos no pudieran resistir la acción mecánica de un tercero que les provoca la asfixia y la muerte”.