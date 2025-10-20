Videos
VIDEO | Revelan que precios de anticonceptivos pueden variar un 200%: revisa aquí cómo encontrar los más económicos
Según un informe de Sernac, los precios de anticonceptivos hormonales orales pueden variar un 200% dependiendo del lugar en el que se adquiera. En la misma línea, las farmacias pertenecientes a cadenas, tienen más variedad versus las independientes. Para revisar la lista de precios más convenientes, se implementó un buscador que permite comparar los precios de los medicamentos más económicos en Fonasa.