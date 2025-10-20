Secciones
The Clinic
Buscar
  • The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    •
    Buscar
    Entender es todo
    cerrar
    Cerrar publicidad
    Cerrar publicidad

    Videos

    VIDEO | Revelan que precios de anticonceptivos pueden variar un 200%: revisa aquí cómo encontrar los más económicos

    20 de Octubre de 2025 Por

    Según un informe de Sernac, los precios de anticonceptivos hormonales orales pueden variar un 200% dependiendo del lugar en el que se adquiera. En la misma línea, las farmacias pertenecientes a cadenas, tienen más variedad versus las independientes. Para revisar la lista de precios más convenientes, se implementó un buscador que permite comparar los precios de los medicamentos más económicos en Fonasa.

    Suscríbete al newsletter

    Compartir

    Temas relevantes

    #anticonceptivos#bioequivalentes

    Más videos