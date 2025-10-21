Caso SQM en la recta final: Longueira, ME-O y Contesse se encontrarán en la última audiencia antes de que el tribunal entregue su veredicto

Tras una investigación que se ha extendido por años, este martes se realizará una audiencia donde todos los acusados por el caso SQM deberán presentarse ante el tribunal, con la oportunidad de declarar. Posteriormente, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago entregará el veredicto, que se espera se dé a conocer mañana.

Por casi tres años se ha extendido uno de los casos de corrupción que más ha golpeado al país: se trata de la investigación que ha llevado adelante el Ministerio Público desde 2015 por el financiamiento irregular a la política por parte de la empresa minera no metálica Soquimich (SQM).

El caso SQM corresponde a uno de los juicios más prolongados tras la publicación de la Reforma Procesal Penal.

Todo comenzó en 2015, cuando partió la indagatoria como una arista del caso Penta, de similar índole. Pero a diferencia de lo que ocurrió con este último, donde la mayoría de los involucrados estaba vinculado a la derecha, SQM contó con imputados que abarcó un espectro transversal en el mundo político, con funcionarios del segundo mandato de la expresidente Michelle Bachelet, como del primero de Sebastián Piñera.

Así, luego de 558 jornadas, más de 615 testigos, 52 peritos involucrados, este martes se realizará una audiencia donde todos los acusados deberán presentarse ante el tribunal con la oportunidad de declarar, previo a resolver. Posteriormente, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago -compuesto por las magistradas María Teresa Barrientos, Carolina Paredes y Claudia Santos- entregará el veredicto, que se espera se dé a conocer mañana.

Lo que opinan los abogados del caso SQM

Ente el listado de imputados destacan el exsenador de la UDI, Pablo Longueira; el actual candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami; el exgerente general de SQM, Patricio Contesse; la secretaria de Longueira, Carmen Luz Valdivieso; la también secretaria de la UDI; Marisol Cavieres; el exsecretario general del PRO, Cristián Warner, y el exdiputado de la DC Roberto León.

Consultadas las defensas de los acusados, Ciro Colombara y Aldo Díaz, abogados de ME-O, señalaron a El Mercurio que tienen latas expectativas por el fin del juicio de SQM y comentaron que “confiamos en que Marco Enríquez-Ominami será absuelto, porque es inocente. Ha sido objeto durante casi 11 años de una persecución implacable e injustificada por parte de fiscales que han tenido otras motivaciones, lo que exigiremos que se investigue y se sancione”.

En tanto, el abogado Marcelo Torres, defensor de León, expresó al mismo medio que “la serenidad es propia de la espera de un veredicto. Puesto que a través de él hablará el Derecho (…). Esperamos haber dado las razones, por mucho tiempo estudiada, que, a nuestro juicio, deben fundar un veredicto absolutorio para mis clientes”.