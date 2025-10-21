Lime aterriza en San Miguel con una flota de 500 scooters eléctricos y continúa su expansión tras debut en Las Condes

La empresa Lime anunció el lanzamiento de un nuevo programa en San Miguel, y pondrá en operación una flota de 500 scooters eléctricos en dicha comuna. Este lanzamiento se basa en el éxito de nuestro programa en Las Condes durante los últimos siete años, donde la sólida colaboración con líderes locales y la profunda experiencia han sido clave para nuestras operaciones", indicó Jhonny Guerra, gerente de operaciones para Chile de la firma.

Compartir

La empresa Lime, líder mundial de micromovilidad eléctrica compartida, anunció este martes el lanzamiento de un nuevo programa en San Miguel, y pondrá en operación una flota de 500 scooters eléctricos en dicha comuna.

Como parte del lanzamiento, Lime organizó una Academia del Primer Viaje (First Ride Academy) gratuita, donde los empleados ofrecerán instrucción práctica enfocada en el manejo del e-scooter, técnicas de conducción segura, regulaciones locales y mejores prácticas para moverse por las calles y senderos de la ciudad.

Para celebrar el lanzamiento, Lime ofrecerá una promoción de desbloqueos gratuitos durante su primer mes, esto es, hasta el 21 de noviembre. La iniciativa busca que más personas puedan descubrir de forma fácil y accesible una nueva manera de moverse por la ciudad: segura, sostenible y entretenida. El descuento se aplicará automáticamente al utilizar la aplicación de Lime o Uber para realizar viajes sostenibles.

Jhonny Guerra, gerente de operaciones para Chile en Lime, explica que “San Miguel está liderando el camino en la construcción de sistemas de transporte modernos y multimodales, y estamos entusiasmados de ser parte de ese futuro en Chile. Este lanzamiento se basa en el éxito de nuestro programa en Las Condes durante los últimos siete años, donde la sólida colaboración con líderes locales y la profunda experiencia han sido clave para nuestras operaciones”.

“Esperamos asociarnos estrechamente con la ciudad para asegurar que la micromovilidad sea segura, sostenible y se integre en la red de transporte más amplia”, añade Guerra.

Cómo viajar con Lime

Para aquellos que deseen usar un e-scooter de Lime, lo primero que hay que hacer es ubicar un vehículo Lime en el mapa dentro de la aplicación o en la calle. Luego de eso, hay que presionar un “Reservar” para que se mantenga disponible para ti mientras caminas hacia él.

Una vez que llegas cerca del vehículo seleccionado, si la opción de inicio de viaje con un solo toque está disponible, verás la opción “Comenzar Viaje” en la pantalla al acercarte a tu vehículo. Si no ves la opción “Comenzar Viaje“, puedes tocar el botón “Escanear para Empezar” y escanear el código QR en el vehículo reservado para iniciar tu viaje.

Gracias a la asociación única que Lime tiene con Uber, los e-scooters de Lime estarán disponibles para reservarse directamente en la aplicación de Uber, ofreciendo a los clientes de Uber en San Miguel otra oportunidad para viajar de manera fácil y conveniente.

Los usuarios que utilicen la aplicación de Uber ahora verán los e-scooters de Lime disponibles y cercanos directamente dentro de la aplicación, lo que hace que sea más fácil que nunca elegir una opción de micromovilidad.