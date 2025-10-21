El último viaje de las micros verdes: 24 recorridos de la zona sur de Santiago pasarán a ser 100% eléctricos desde este mes

Durante octubre, la zona sur y surponiente de Santiago inicia la sustitución de buses verdes por una flota 100% eléctrica RED, con más de 24 servicios renovados y mejoras en conectividad, en el marco de un plan que busca reducir emisiones, ruidos y modernizar el transporte público metropolitano.

Durante el mes de octubre, las calles de la zona sur y surponiente de Santiago se empezaron a despedir de los buses verdes del transporte público para dar paso a la operación de buses eléctricos RED.

En esta zona, que agrupa a las comunas de Maipú, Cerrillos, Estación Central, San Miguel, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Florida y La Granja —conocida como Unidad de negocio 3—, el servicio es operado por la empresa Vule.

Así, más de 24 servicios que antes operaban con buses verdes pasarán a ser 100% eléctricos, entre ellos recorridos como 301, 126 y 325.

DTPM

Desde el Directorio del Transporte Público Metropolitano (DTPM) aseguraron que “la mayoría de estos cambios no modifica el trazado habitual de los recorridos”. Sin embargo, explicaron que realizan estudios para monitorear las necesidades de las comunidades y, en base a esos análisis, “se ajustan recorridos o se crean nuevos servicios, como es el caso del I26 y B41, que permitirán mejorar la cobertura y conexión con más sectores residenciales”.

El proceso de modernización

Así, la renovación del sistema Red Movilidad avanza con fuerza este 2025. “Desde mayo de 2025 comenzó una nueva fase que continuará incorporando de manera gradual 1.800 nuevos buses eléctricos hasta marzo de 2026”, explican desde el DTPM.

Hasta la fecha, Santiago cuenta con 3.500 buses eléctricos de alto estándar tecnológico —lo que representa más del 50% de la flota total— que están equipados con aire acondicionado, Wi-Fi, cargadores USB y cámaras interiores y exteriores.

Además, entre los principales beneficios de la electromovilidad destacan la reducción del 80% en las emisiones de material particulado (PM2.5), una disminución del 44% del ruido en ejes de alto flujo como la Alameda y un ahorro estimado de 60 millones de litros de diésel.

A lo anterior se suma una reducción del 46% de ruido en la posición de conducción y del 78% al interior del bus; y un 42% menos de emisiones en electroterminales.